Millie Bobby Brown: Marvel y DC se pelean por los poderes de "Eleven" ¿Quién se la llevará?

Resulta que las dos compañías de superhéroes más grandes de Estados Unidos ya le echaron el ojo a una actriz juvenil que bien podrían jalar audiencia. Se trata de Millie Bobby Brown, quien protagonizó la serie de Netflix "Stranger Things" y podría volver a tener poderes que la hagan especial.

Durante la promoción de la esperada cinta "Godzilla vs Kong", la protagonista de "Enola Holmes" no quizo ofrecer muchos detalles de lo que ha hablado con ambas empresas, pero dejó claro que hay un interés y que en caso de concretar algo, lo hará saber a la brevedad.

"He participado en muchas negociaciones. Solo haría algo que me parezca correcto, así que cuando llegue, hablaremos de ello", respondió a pregunta expresa de ComicBook.com.

¿Cuáles eras los rumores?

Algunos rumores que circularon en redes sociales, en el 2019, fueron que Millie Bobby Brown formaría parte de Marvel con "los Eternos"; sin embargo, al poco tiempo terminó por ser desmentido.

"Stranger Things", la catapulta de Millie Bobby Brown

Después de la exitosa serie de Netflix, "Stranger Things" (recreada en la década de los 80) Millie se convirtió en una de las actrices más buscadas, pues su interpretación de "Eleven", la niña con poderes mentales fue tal que de inmediato obtuvo contratos para varios proyectos de los que destaca "Enola Holmes" junto a Henry Cavill (Superman).

Ahora aparecerá en "The Girls I've Been", también de la plataforma de streaming, y "The Thing About Jellyfish". Este 2021 los fans podrán ver la cuarta temporada de "Stranger Things", que se espera que llegue a Netflix el próximo verano.

Con información de Europa Press

lhp