Roberto Tello, actor de "Una familia de 10", sufre aparatoso accidente en su auto: FOTOS

El actor mexicano, Roberto Tello, mejor conocido como “El Coreano” quien participa como parte del elenco en la exitosa serie de Televisa “Una Familia de Diez”, sufrió un aparatoso accidente automovilístico durante la tarde del domingo 27 de junio cuando regresaba a la Ciudad de México sobre la carretera México-Toluca.

Fue a través de redes sociales donde se difundió una fotografía en la que se puede apreciar que la camioneta en la que viajaba quedó con las llantas hacía arriba tras la volcadura, sin embargo, se reporta que el actor no sufrió lesiones de consideración y que pudo salir de su vehículo por propia cuenta, además, señalan que él mismo ayudó a los cuerpos de emergencia a retirar el vehículo de la vía para agilizar la circulación en la zona.

De momento, se desconoce si en el vehículo viajaba solo el actor o si estuvieron involucrados otros automóviles, sin embargo, según reporta el portal de TVNotas, “El coreano” se comunicó con diversos medios y a través de audios explicó que el accidente no fue producto de una imprudencia al volante ni mucho menos porque viajara a exceso de velocidad pues señalan que fue la intensa lluvia y el asfalto mojado lo que ocasionaron que el actor perdiera el control de su vehículo y terminara con la aparatosa volcadura.

Grabó video manejando

Previo al aparatoso accidente, el actor publicó a través de una historia en su perfil de Instagram un video, el cual, se aprecia que grabó mientras manejaba y aunque no iba a exceso de velocidad, los internautas calificaron la acción como una imprudencia ya que no tenía toda su atención puesta en el camino por lo que no descartan que el accidente se haya derivado de una situación similar.

Horas después del accidente, “El Coreano” volvió a reportarse en redes sociales y confirmó que estaba bien con un breve mensaje en el que aseguró que es “el consentido de Dios”, por lo que sus seguidores dieron por hecho que el percance vehicular no había pasado a mayores y que, afortunadamente, solo quedó en un susto y pérdidas materiales.

Cabe mencionar que el actor no ha emitido mayor información sobre este accidente, pero se espera que en los próximos días comparezca ante los medios para contar a detalle que fue lo que realmente sucedió.

Al actor no sufrió lesiones de consideración. Foto: Especial

Carrera de Roberto Tello

Roberto Tello es uno de los actores con tintes cómicos más experimentados de la televisión mexicana pues a lo largo de más de dos décadas de trayectoria ha aprovechado su talento y su aspecto físico para darle vida a personajes dicharacheros y entre sus papeles más recordados son en proyectos como “Dos mujeres un camino”, “Volver a empezar”, “Soñadoras”, “Mi pequeña Soledad”, “El Premio Mayor” y una gran cantidad de apariciones en otros programas como “La Rosa de Guadalupe”, “Nosotros los guapos”, además, participó en el reality “El Inframundo”, donde fue el primer eliminado.

Una de sus últimos trabajos en televisión es su aparición en “Una Familia de Diez”, producción a la que se unió en 2020 para interpretar el papel de “Romualdo Brayan del Toro”, el novio del personaje de Martina (Mariana Botas).

El actor aseguró que es el consentido de Dios. Foto: IG: telloroberto_

CBC