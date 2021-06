“La Nena” de “Una Familia de 10” filtró las primeras imágenes de la nueva temporada: FOTO

No hay duda que Una Familia de 10 se ha consolidado como una de las series mexicanas con mayor aceptación entre los televidentes, así como uno de los programas que durante más tiempo se ha mantenido entre el gusto del público mexicano, a lo largo de cinco temporadas, y 68 episodios, la producción sigue cautivando con su humor y su clásico estilo para divertir a las familias.

Este fin de semana Andrea Torre, quien interpreta el personaje de “La Nena” en la serie, sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales una fotografía en donde compartió las primeras imágenes de la nueva temporada de Una Familia de 10, en la imagen aparece junto a los actores Jorge Ortiz de Pinedo y Marifer García durante las grabaciones de la nueva temporada de la famosa producción de Televisa.

“Andamos muertos de risa preparándoles algo muy especial que verán pronto,” escribió Andrea Torre en el post, el cual ya cuenta con miles de reacciones y comentarios de los fans de la serie: “Cuando, cuando”, “Y que paso con margalef por que no a salido en las fotos?,” “Nena no las molestes saludos me encanta su actuación en el programa,” “Qué pasó con Plutarco?”, “Saludos”, “Amo este programa” y “Excelente fotografía q dios los bendiga en su trabajo”, han sido solo algunos de los comentarios que los seguidores de la actriz han compartido en su post.

“Rumbo al estreno” de temporada

Además de Andrea Torre, en la página oficial de Instagram de la serie compartieron un mensaje en el que el equipo de producción se mostró emocionado por el inicio de grabaciones de la nueva etapa de Una Familia de 10. “Como estamos muy emocionados por el inicio de grabaciones de #UnaFamiliaDeDiez y rumbo al estreno de las nuevas temporadas, les dejamos este #TBT de la primera temporada. Vaya que pasaron los años ¿Ustedes creen?,” se lee en el texto que acompaña a la publicación.

En la imagen que fue compartida en Instagram se ve al elenco original de la serie, la cual comenzó grabaciones para la primera temporada el 22 de marzo de 2007, por lo que se pueden apreciar los rostros mucho más jóvenes de los ya reconocidos integrantes del reparto. El director y productor ejecutivo de esta popular serie humorística es el talentoso actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien además protagoniza el papel de Plácido López.

Plácido es el padre y cabeza de familia de esta interesante amalgama de personalidades, quienes viven en un diminuto apartamento. En Una Familia de 10 también participan Zully Keith, quien interpreta a la abnegada esposa Renata Gonzáles; Eduardo Manzano en el papel de Arnoldo López, quien a su vez es padre de Plácido; Mariana Botas en el papel de Martina López, la hija menor. Ricardo Margaleff hace el papel de Plutarco López, el hijo mayor de la pareja, María Fernanda interpreta a Alicia "Licha", la hermana de Renata. Mientras que Andrea Torre interpreta a “La Nena”, la hija de Alicia; Adolfo, es el novio de “La Nena”; Tecla, interpreta a una adolescente y Don Justo del Valle, quien es el jefe de Plácido.

MP