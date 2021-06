Christina Aguilera manda mensaje de apoyo a Britney Spears

Hubo un tiempo en que parecía que los medios de comunicación querían que predominara la narrativa que había cierta competencia entre Britney Spears y Christina Aguilera. Ambas eran jóvenes, bellas, talentosas y con una voz espectacular, por lo que era común que las compararan, dando preferencia muchas veces a Spears.

Nunca se supo si entre ellas había una enemistad, pero lo que sí, es que no eran amigas, solo conocidas que compartían el mismo sueño. A pesar de eso, Christina Aguilera ha hablado en pro de Britney Spears y apoyó su lucha contra la tutela que le impusieron desde 2008.

Este lunes, 28 de junio, Christina Aguilera dio un mensaje contundente para cubrirle la espalda a su colega, a través de las historias en su cuenta de Instagram.

"Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando", comienza la declaración que hizo la cantante de “Dirty”.

"Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir la vida como lo desea".

Aguilera, hoy de 40 años, continuó: “Ser silenciado, ignorado, intimidado o negado el apoyo de aquellos 'cercanos' a ti es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un espíritu humano no es nada que deba tomarse a la ligera. Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia privacidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad ”.

“Si bien no estoy detrás de las puertas cerradas de esta conversación pública y personal, todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios de comunicación. La convicción y desesperación de este pedido de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control ".

Aguilera terminó su mensaje: “A una mujer que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Ella se merece todo el VERDADERO amor y apoyo del mundo ".

Aguilera, junto con Justin Timberlake y Ryan Gosling, conoció a Spears en 1993 cuando participaron en “El Club de Mickey Mouse”. Las dos mujeres terminaron en la cima del pop a fines de la década de 1990 y principios de los 2000, ocasionalmente compartiendo el escenario juntas.

Una de esas ocasiones fue en la icónica presentación con Madonna durante los MTV Video Music Awards 2003. Cabe destacar que durante este show Christina Aguilera fue ridiculizada y utilizada para darle protagonismo a Justin Timberlake luego de su ruptura con Britney.

