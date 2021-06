Tefi Valenzuela va a terapia para superar a Eleazar Gómez y regalará dinero que le dio

La modelo y cantante Tefi Valenzuela reveló recientemente que regalará el dinero que recibió por parte de su expareja, el actor Eleazar Gómez como reparación de daño; además de dar a conocer que se encuentra en terapia para superar lo vivido pues es afirma que es importante cuidar la salud mental.

En noviembre de 2020 Gómez fue detenido por violencia familiar, acusado de golpear a la peruana, quien en ese momento era su novia. El actor debió pasar 5 meses en la cárcel y finalmente quedó libre el pasado mes de marzo, debiendo pagar un total de 420 mil pesos.

En una reciente entrevista para el programa de espectáculos 'Ventaneando', Valenzuela confirmó que recibió dinero por parte de Eleazar, esto como reparación del daño que le causó, pero también reveló que no se quedará con el dinero, pues prefiere regalarlo,

De acuerdo con lo dicho por la modelo, la cantidad será donada a una institución en la que se apoye a mujeres violentadas, por lo que cuando regrese a México, pues en ese momento se encontraba de vacaciones, se pondrá en contacto con alguna fundación para hacer la entrega del dinero.

La cantante se encuentra muy enamorada de su nuevo novio. Foto: Especial

Tefi Valenzuela revela que asiste a terapia

Este jueves la originaria de Perú dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.7 millones de fans, que asiste a terapia después de lo que vivió hace unos meses con u expareja, afirmando que es importante cuidar la salud mental tanto como la física.

"Hoy tengo terapia , y no me da vergüenza decirlo aunque para muchos ir al psicólogo o tomar terapia es para locos nada más, no (...) está bien superar nuestros problemas y seguir pero también es necesario sanar", escribió Tefi en la red social, donde desde hace algunos meses se deja ver muy enamorada de su nuevo galán.

Así confesó Tefi que va a terapia. Foto: Especial

kyog