Dramas Coreanos: Kim Bum podría participar en Ghost Doctor, una nueva serie médica

Kim Bum podría estrenar un nuevo drama este 2021. El actor coreano sorprendió con "Law School", pero podría volver al género de fantasía con "Ghost Doctor", al lado del cantante Rain. Este sería su tercer proyecto consecutivo luego del éxito de "Tale of the nine tailed".

La reconocida estrella Hallyu saltó a la fama gracias a su papel en "Boys Over Flowers", dorama disponible en Netflix y todo un clásico del entretenimiento coreano.

De acuerdo con un comunicado de su agencia King Kong by Starship, Kim Bum podría participar en "Ghost Doctor", el nuevo drama de fantasía médico. La historia estará protagonizada por el cantante Rain, cuya trama gira en torno en un grupo de doctores muy diferentes entre sí, pero juntos formarán un grupo único.

A lo largo de los episodios de "Ghost Doctor", se contarán historias emotivas de médicos fantasmas que deambulan por los pasillos del hospital, ya que no quieren abandonar su labor, por lo que combinarán su espíritu con el cuerpo de las personas vivas que trabajan ahí.

Rain tomará el papel principal de "Cha Young Min", un doctor genio. Kim Bum podría interpretar a Go Seung Tak, aún se desconoce su rol dentro del drama coreano. Según su agencia, las negociaciones son favorables.

Sobre la fecha de estreno, aún no está definida, tampoco dónde se transmitirá, su actual drama de abogados está disponible en Netflix. Kim Bum interpreta a un estudiante de Derecho que se involucrará en el caso de la muerte de un profesor. Sin duda, esta será una gran oportunidad para verlo nuevamente en pantalla, además que el género médico es uno de los más populares.

Spin-off de Tale of the nine Tailed

Kim Bum tuvo un exitoso regreso a los dramas coreanos junto a Lee Dong Wook. El actor protagonizó esta historia de fantasía sobre Gumihos, criaturas míticas en forma de zorro. El idol interpretó el papel de Lee Rang Yuri, el villano de la historia, aunque tuvo gran popularidad.



La producción incluso creó un spin-off del personaje para contar su lado de la historia, se emitió en noviembre del año pasado y tuvo una duración de 3 episodios adicionales, donde se narraron historias con personajes secundarios.

kma