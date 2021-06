Dramas Coreanos que se convirtieron en adaptaciones de grandes series

¿Dramas coreanos basados en series? Existen diferentes versiones de una misma historia y Corea del Sur ha apostado por nuevo contenido inspirado en otras producciones, al igual que los doramas que han servido de base para nuevos programas a nivel internacional.

El fenómeno K-pop y los K-Dramas se han convertido en una nueva propuesta de entretenimiento. Netflix es una de las plataformas que ha hecho posible la globalización de los contenidos de Asia con producciones originales como Sweet Home, basada en un webtoon del mismo nombre.

La originalidad y éxito de algunos dramas coreanos o series americanas, han permitido la realización de nuevas versiones remake de diversos géneros, principalmente de ciencia ficción y acción. Incluso hubo una novela mexicana que se inspiró en un drama del mismo nombre: "Mi marido tiene familia".

Si ya no sabes qué mirar o quieres armarte un buen maratón, aquí te decimos los doramas que se han convertido en adaptaciones de series famosas, tanto en su versión coreana como su versión americana.

Series que se convirtieron en adaptaciones de dramas coreanos

Suits

El drama coreano está disponible en Netflix y es el remake de la versión americana. La trama gira en torno a un abogado de nombre Choi Kyung Seo, quien trabajará con el novato Go Yeon Woo cuyo talento es tener una memoria perfecta.

Mentes Criminales

Otro remake coreano llegó con "Criminal Minds", la trama sigue el mismo giro que la versión original. Un grupo de expertos en criminología hace uso de sus conocimientos para atrapar a los criminales más escurridizos. Es protagonizado por el actor Lee Jong Gi.

Doctor Foster

Esta serie inspiró el drama "The World of the Married". La adaptación cuenta la vida de Jin Sun Woo, una doctora que tiene una vida "perfecta". Sin embargo, sufre la infidelidad de su esposo y decide planear una venganza en contra de su pareja y todos los que la traicionaron.

The good wife

El drama de abogados es un remake de la serie del mismo nombre. La trama es la misma y gira en torno a una ama de casa que retoma su carrera como abogada luego de ser víctima de varias polémicas y escándalos por parte de su esposo. Con un nuevo trabajo en un bufete, la protagonista mostrará su lado más humano y vulnerable.

La casa de papel

La exitosa serie española de Netflix se convertirá en un remake coreano, aún no hay fecha de estreno, pero ya se confirmó la adaptación del grupo de delincuentes que planean robar un gran banco.

The good doctor

La versión original es el drama coreano de 2013, el cual narra la historia de Park Shi Ohn, un joven autista con la mentalidad de un niño. Sin embargo, tiene la capacidad de tener memoria fotográfica y lo convierte en un doctor genio. Con la ayuda de Cha Yoon Seo, el protagonista se gana el corazón de sus compañeros y pacientes. El remake está protagonizado por Freddie Highmore, la trama es la misma, a excepción de que el personaje padece del "síndrome del sabio".

¿Quién es la máscara?

Aunque no se trata de una serie o drama, Televisa adaptó "King of Mask Singer", programa de canto popular que esconde la identidad de idols coreanos del K-pop o reconocidos artistas del país. México realizó una nueva versión, el concepto era el mismo: descubrir quién estaba debajo del disfraz.

kma