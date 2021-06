Salma Hayek niega haberse operado el busto; ésta es la razón que atribuye al crecimiento de sus pechos

Recientemente a través de redes sociales, cientos de usuarios han hecho señalamientos sobre la actriz mexicana Salma Hayek, en torno a haberse operado el busto para que luciera más prominente, sin embargo, la sensual veracruzana salió en su defensa y señaló que nunca se ha operado.

Para nadie es un secreto que Salma Hayek es una de las mujeres mexicanas que ha logrado ser reconocida a nivel mundial por su talento carisma y belleza sin igual, que la han llevado a participar en distintos proyectos muy exitosos tanto en el cine como la televisión.

A diferencia de varias de sus colegas, la mexicana nunca se ha mostrado cerrada a hablar de su vida privada, sin embargo recientemente, su prominente busto ha sido tema de conversación en redes sociales.

Al respecto durante una entrevista con Jada Smith en el último episodio de ‘Red Table Talk’, la protagonista de “Frida”, habló de su cuerpo y respondió los señalamientos en torno a sus atributos.

Las especulaciones ante una supuesta operación no se han hecho esperar. FOTO: ESPECIAL

La atractiva mexicana se sinceró sobre los efectos de la menopausia y de lo aterrador que fue su visita al médico cuando abordaron este periodo que iba a comenzar a transitar en su vida.

“Las preguntas fueron aterradoras… Me preguntaban cosas como: ‘¿Te están creciendo las orejas y les sale pelo?, ¿Te estás dejando el bigote y la barba?,¿Estás ganando mucho peso de verdad?, tan rápido que no desaparece no importa lo que hagas, ¿Te estás encogiendo?’. Y luego te preguntan: ‘¿Tu vagina está seca?’”, contó Hayek.