Salma Hayek no siempre fue glamurosa; estas son todas las cirugías que ha hecho a su cuerpo

Salma Hayek se volvió tendencia este martes luego que se difundiera en redes una fotografía inédita en donde la veracruzana aparece comiendo unos tacos; la imagen, de hace ya varios años, se viralizó debido a las reacciones generadas por los usuarios, quienes reconocieron la sencillez con que la actriz y empresaria posó mientras disfruta del típico platillo mexicano mientras permanece sentada en un banco, en lo que parece ser un establecimiento típico, lejos del glamour y los lujos.

Además de este detalle, destacado por los internautas, hubo quienes resaltaron el gran cambio físico que ha tenido la famosa actriz mexicana a partir de entonces; y es que aunque la también productora ha negado ser aficionada a las cirugías y los arreglos estéticos, imágenes como esta dejan en entredicho sus afirmaciones. Los usuarios no dudaron en percatarse de algunos “arreglitos” que Salma Hayek se habría hecho al o largo de sus más de tres décadas de trayectoria artística.

Tan solo la semana pasada vimos a la actriz compartir en su cuenta de Instagram una postal de antaño con la cual celebró el que le hubieran asignado su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood,: “Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella. en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años,” escribió la actriz el viernes pasado.

Este acontecimiento fue celebrado además por sus millones de fans alrededor del mundo, quienes consideraron que ya era hora que la veracruzana fuera reconocida de esta manera. La flamante empresaria y ganadora del Oscar en 2013 tiene motivos para celebrar y así lo dejó ver a sus admiradores. Salma Hayek inició su trayectoria artística en 1988, etapa en la que comenzó a trabajar en televisión en diversos melodramas, antes de dar su salto a Hollywood a inicios de la década de los 90. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso hasta gozar de la fama, prestigio y riqueza con que disfruta hoy en día.

Estas son las cirugías que Salma Hayek se ha realizado

Y aunque la flamante actriz veracruzana siempre ha negado ser fanática de las cirugías, los cambios físicos que ha experimentado son evidentes y palpables a la hora de admirar sus fotografías de años pasados, algunas que incluso ella misma ha compartido en sus redes sociales. Para corroborar los cambios que ha sufrido su rostros y su cuerpo a lo largo del tiempo, una página de internet se dio a la tarea de ir más a fondo e indagar a profundidad para descubrir a qué procesos estéticos se ha sometido la empresaria y productora a lo largo de los años.

El primer cambio que salta a la vista son sus senos, muchos dudan que los atributos que presume actualmente la actriz sean naturales, por lo que Salma Hayek se debió haber sometido a una cirugía de implantes mamarios, algo que muchos aún dudarían a no ser por las fotografías pasadas de la actriz, en donde queda evidenciado un crecimiento paulatino de sus senos con el paso de los años. Lo que no cabe duda es que ahora la actriz puede presumir de un excelente resultado que la ha llevado a presumir sus atributos en toda ocasión.

Otras de las supuestas operaciones que le habrían atribuido a la actriz es una cirugía de nariz, o rinoplastía, sin embargo, los expertos en análisis faciales adelantaron que tal parece que este procedimiento quirúrgico no se lo realizó, ya que en sus fotografías Salma Hayek luce la misma nariz que la ha caracterizado siempre; con su tabique nasal y sus fosas nasales inalterables. Después de realizar un análisis completo al rostro de la veracruzana, todo parece indicar que hasta el momento los implantes han sido el único procedimiento estético al que se habría sometido, ya que su cuerpo sigue siendo como al inicio de su carrera.

Lo que lleva a una pregunta de parte de sus admiradores: ¿cómo le hace para mantenerse en forma? La respuesta la ha dado Salma Hayek en diversas ocasiones, ya que asegura que una dieta equilibrada y ejercicio frecuente la han conducido a mantener ese cuerpo de envidia que posee, además siempre ha descartado haber usado bótox por lo que la belleza de su rostro la ha mantenido gracias al uso de cremas y de un producto conocido como tepezcohuite, el cual tiene como finalidad regenerar la piel, y goza de grandes beneficios al poseer propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, anestésicas y regenerativas. Producto con el que sin duda ha logrado mantener la salud de su cutis aún con el paso del tiempo.

