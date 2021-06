Rey Grupero cambió a Cynthia Klitbo por esta guapa integrante de Acapulco Shore

La relación entre el Rey Grupero y Cynthia Klitbo llegó a su fin en abril, sin embargo, el afamado youtuber dejó la puerta abierta para una segunda oportunidad entre ambos pues en alguna ocasión confesó que aún seguía enamorado de la actriz, sin embargo, parece que ya cambió de opinión pues todo parece indicar que ya encontró nuevamente el amor ya que fue captado besándose con Isa Castro, una de las participantes más guapas de Acapulco Shore.

Fue a través de un perfil de Facebook dedicado a difundir noticias sobre los integrantes de Acapulco Shore donde quedó en evidencia que Rey Grupero e Isa Castro aparentemente iniciaron una relación pues en el video que circula en redes sociales se puede apreciar a ambos bailando de manera romántica una canción de Los Tucanes de Tijuana; el youtuber la tiene abrazada y se besan mientras bailan.

Isa Castro sostiene con su mano una rosa, mientras que un grupo de amigos gritan y se emocionan por la pareja y tras descubrir que estaban siendo grabados, la pareja trata de disimular la acción cubriéndose un poco con la flor, aunque ya de nada sirvió pues el tremendo beso que se dieron fue capturado en video.

Cabe mencionar que en el perfil de Facebook antes mencionado se confirma que Rey Grupero e Isa ya son novios, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esta información, aunque en los últimos días se les ha visto muy juntitos, incluso, unieron sus talentos para promocionar la marca de un lubricante íntimo a través de sus redes sociales, donde se dejaron ver de forma muy sugerente.

Redes reaccionan

Tras la difusión de este video donde se confirmaría que Rey Grupero ya inició una nueva relación y dejó en el pasado a Cynthia Klitbo, se generaron todo tipo de reacciones pues mientras algunos se mostraron felices porque el youtuber hubiera encontrado nuevamente el amor, otro puñado de internautas se le fueron encima y defendieron a la actriz, pues aseguran que nunca existió un amor real y que solo la utilizó para darse fama, además, señalaron que pretende hacer lo mismo con Isa por lo que le mandaron diversas advertencias.

Como se mencionó antes, Rey Grupero no ha salido a hablar sobre su supuesto noviazgo con Isa Castro, sin embargo, se espera que en los próximos días salgan a la luz más detalles sobre el tema.

¿Qué dice Cynthia Klitbo?

Hasta el momento, la actriz de 54 años de edad no ha emitido su opinión sobre el nuevo amorío de su ex pareja, sin embargo, cuando anunció el fin de su relación con el youtuber, enfatizó que no haría más declaraciones públicas sobre el tema por lo que es muy probable que deje pasar por alto este asunto y se siga enfocando en su carrera.

Actualmente, Cynthia Klitbo, se encuentra en Perú grabando la serie llamada ‘Junta de vecinos’ para el Canal América TV y en los últimos días se le ha visto feliz y enfocada en su carrera, además, está concentrada en guiar a su hija Elisa en el mundo de la actuación, pues hace unas semanas reveló a través de Instagram que su hija decidió seguir sus pasos y probará suerte en el mundo de la actuación.

CBC