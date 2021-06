Kim Kardashian: ¿Tuvo un romance con Maluma?; la famosa revela la VERDAD

Tras la pandemia por Coronavirus, muchas personas se mantienen más pendientes de la vida de sus actrices, actores y celebridades favoritas alrededor del mundo, quienes en su mayoría se han mantenido activas en redes sociales.

Tal es el caso de Kim Kardashian, quien ha dado a conocer diversas fotografías sobre su vida privada, sus compras y lujos durante el tiempo de aislamiento, pues de esta manera, puede estar más pendiente de sus seguidores y sobre todo en contacto con ellos.

Recordemos que la famosa ha causado miles de polémicas entorno a su familia, quienes también forman parte de una de las más afortunadas de Estados Unidos.

Kimberly Noel Kardashian, mejor conocida como “Kim Kardashian”, nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 21 de octubre de 1980; es una empresaria, modelo, y personaje público estadounidense.

La famosa logró generar fama alrededor del mundo tras varias apariciones en diversas portadas y photocalls durante la década de los 2000; también tuvo diversas apariciones en realitys como The Simple Life la cual estuvo al aire entre el año 2003 y 2007, el cual fue protagonizado por Paris Hilton y Nicole Richie.

Es así como poco a poco fue generando miles de seguidores, sobre todo en redes sociales como Instagram, en donde usualmente los famosos comparten historias con duración de 24 horas, y también fotografías fijas en su perfil, así como videos.

En este sentido, nos enfocaremos en uno de los rumores más comentados durante los últimos tiempos; se trata del posible romance entre el cantante Maluma y Kim Kardashian.

Es así como la famosa decidió revelar la verdad acerca de estos rumores que se generaron y que han causado controversia entre los fans de ambos famosos.

Al respecto, la famosa decidió hablar con Andy Cohen para revelar más acerca de estos casos; la famosa seguro que no salía ni con Maluma ni con Vanne Jones.

Sobre el famoso cantante reveló que lo ha visto varias ocasiones, siempre en Miami; agregó que es un buen tipo y que es una agradable persona.

Pero al respecto Kim Kardashian declaró que actualmente no tiene prisa por iniciar un nuevo romance con ninguna persona, por lo que solamente se trata de rumores.

"No, no salgo con ninguno de los dos. No Van Jones. No Maluma. Lo he visto varias veces, siempre en Miami. Un buen tipo.", dijo.