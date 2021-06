¡Ya se había tardado! Salma Hayek tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Nuestra jarocha consentida Salma Hayek lo vuelve hacer. Y es que a sus 54 años y múltiples premios por su gran trabajo, ahora la mexicana se enfila en la lista de celebridades que tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

A través de sus redes sociales, la nueva cara de “The Eternals”, la nueva película de Marvel donde compartirá créditos con Angelina Jolie, Richard Madden y Lia McHugh, anunció sobre el emocionante acontecimiento.

La ganadora del Oscar en 2013, aseguró estar sorprendida y agradeció el apoyo de sus fanáticos y equipos por lograr la tan codiciada estrella :

“Hoy estoy combinando un #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ?? en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años. #hollywoodwalkoffame @hwdwalkoffame”.

La actriz y productora mexicana es reconocida en la industria del cine por su actuación junto a Antonio Banderas en la cinta ‘Desperado’, además de su rol protagónico en ‘Frida’.

Cabe señalar que comenzó su carrera en el mundo de las telenovelas, siendo la más recordada su actuación en ‘Teresa’. Tras recibir grandes reconocimientos como actriz, debutó en el mundo de la producción de cine y televisión fundando Ventanarosa, empresa que ha llevado a la televisión series como ‘Ugly Betty’ y ‘Monarca’.

