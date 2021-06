¡No solo Salma Hayek! Angélica Vale también tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Hace unos momentos se informó que tres mexicanos recibirán un importante reconocimiento a su trayectoria ya que develarán su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Aquí te presentamos todos los detalles.

¿Quiénes son?

Por medio de sus redes sociales, las actrices, Salma Hayek y Angélica Rivera expresaron su emoción después de que fueron notificadas de que tendrán su propia estrella en uno de los espacios más famosos en todo el mundo.

Sin embargo, además de las destacadas actrices, la agrupación de regional mexicano, Los Huracanes del Norte también tendrán su estrella por su incuestionable legado en la industria del regional mexicano.

¿Qué dijeron las famosas?

Por medio de su cuenta de Instagram, Salma Hayek, protagonista de la película "Frida", expresó su emoción por el destacado reconocimiento; subió una imagen luciendo su sorpresa por el logro alcanzado.

"Esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood", se lee en la publicación.

Por otra parte, Angélica Vale, protagonista de telenovelas y conductora de televisión, también compartió una fotografía en Instagram anunciando la emoción que le provocó el reconocimiento.

"Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella", se lee en la publicación.

Ambas publicaciones se volvieron virales y recibieron un sin fin de felicitaciones por poner en nombre de México y el de ellas en todo lo alto en la industria del entretenimiento.

iorm