De Salma Hayek al Canelo Álvarez: Éstas son las bodas más caras de famosos, ¿Belinda y Nodal los superarán?

"Echar la casa por la ventana" es la frase con la que se definen las bodas, pero los enlaces matrimoniales de los famosos son realmente costosos. Ahora que Belinda y Christian Nodal están comprometidos y que se dice invertirán grandes cantidades para este evento, es momento para recordar a las estrellas que han gastado sumas millonarias para dar el "sí" en el altar.

De acuerdo a diversas fuentes, la actriz y el cantante de regional mexicano realizarán su boda civil el próximo mes de agosto en España, mientras que la ceremonia religiosa se espera que sea en la Ciudad de México posiblemente en el mes de diciembre.

Beli y Nodal no son los primeros en hacer un gran evento para darle a conocer al mundo su amor. Hay famosos que han invertido millones de pesos -y hasta dólares- para declararse amor eterno ante el altar.

Saúl "El Canelo" Álvarez

El mes de mayo el boxeador mexicano se hizo tendencia debido a su lujosa boda con Fernanda Gómez. Y no es para la menos, pues la boda religiosa se realizó en la Catedral de Guadalajara y la fiesta contó con Los Ángeles Azules, Maná, Banda el Recodo, entre otros artistas que amenizaron la noche.

En tanto, la novia lució tres vestidos diferentes, siendo el más costoso el del diseñador libanés, Elie Saab, el cual usó en la iglesia y está valuado en aproximadamente 150 mil a 300 mil dólares (es decir, entre 3 millones y 6 millones de pesos).

Tan sólo en apartar la fecha en la Catedral de Guadalajara el pugilista pagó 150 dólares y por los grupos musicales alrededor de 600 mil dólares.

Noticias Relacionadas Belinda y Christian Nodal ya tienen destino para su Luna de Miel; será este lugar de ensueño

El Canelo se casó en Guadalajara Foto: EFE

Salma Hayek y François-Henry Pinault

La actriz mexicana Salma Hayek le dio el sí al magnate francés François-Henry Pinault en una lujosa boda en Venecia, Italia. El costo de este evento fue de dos y medio millones de euros y Salma lució dos vestidos el tradicional blanco de novia de Balenciaga y otro fucsia para la fiesta.

Salma Hayek en su boda con un bello bouquet de rosas #Bodas #BouquetdeNovia #Bouquet pic.twitter.com/I4OkKVY1e9 — Aflora Flower Market (@aflorafm) February 23, 2015

Kim Kardashian y Kanye West

La celebrity y el cantante actualmente están en proceso de divorciarse, sin embargo, su boda fue una de las más costosas. El enlace matrimonial se realizó en Versalles, Francia en un castillo florentino. El vestido fue un Givenchy y la celebración sumó 12 millones de euros.

Foto: @kimkardashian

Paul McCartney y Heather Mills

En 2002 el ex integrante de The Beatles volvió a casarse por segunda vez con Heather Mills. No por ser la segunda vez que contrajeron nupcias dejaron de lado el lujo, por el contrario esta boda costó alrededor de 3 millones de dólares, además fue ambientada en la India tradicional, con recepción vegetariana. Sin embargo, el matrimonio terminó seis años después.

Dos fotografías privadas de la boda de Paul McCartney y Heather Mills.



1- Él (de espaldas) baila, juega, se convierte en stripper y, básicamente, es feliz...



2- En una foto grupal, Stella y Mary McCartney tenían clarísimo lo que sucedería en esa relación uD83DuDE21#BeatleuD83CuDF4F pic.twitter.com/tZVOTejyub — Beatle uD83CuDF4F (@Beatleradio) January 7, 2018

mfa