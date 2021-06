¿Una foto con su fans? Éstas son las condiciones para tener un recuerdo con Los Dos Carnales

La agrupación de música regional mexicana, Los Dos Carnales nuevamente causaron revuelo al finalizar uno de sus conciertos, esta vez fue en Estados Unidos en donde tuvieron que ingresar rápidamente a sus camionetas debido al descontrol que se desató.

Imanol y Poncho Quezada a través de sus historias de Instagram comentaron lo que estaba pasando y por qué no pudieron quedarse al terminar el evento a tomarse fotos con sus fans.

“A toda la gente de Houston, Humble y sus alrededores mil disculpas, no pudimos hacer fotos gracias a que la gente y la seguridad no se ponen de acuerdo al borde de que apedrearon nuestra camioneta, querían quebrar los vidrios e hirieron gente de nuestro staff, por seguridad nos retiramos, muchas gracias”, escribieron en una publicación.

Después en un video donde aparecen los vocalistas explicando que había mucho desorden. “Hay un desmadre, la gente no hacen caso, no le hacen caso a la seguridad, no podemos hacer fotos y la gente está perdiendo la compostura, la gente le está pegando a la camioneta, le está tirando con todo, es un desmadre, aventaron con muchos botes”, señalaron.

Y argumentaron que si sus seguidores acataran las recomendaciones y las reglas establecidas podría hacer fotos y cumplir con sus fans por alrededor de dos o tres horas sin ningún problema, pero al salirse las cosas de control es peligros para los asistentes, para ellos y su equipo. “Tienen que agarrar el rollo gente”.

Esta no es la primera vez que Los Dos Carnales tienen un altercado en el que se ven involucrados sus fans, pues hace unas semanas fueron señalados por un video que se volvió viral en redes sociales en el que el equipo de seguridad separó a una fan de que pudiera llegar a ellos. Las personas expresaron el desacuerdo de la acción y dieron que eran arrogantes.

