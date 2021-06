Hija mayor de Héctor Parra sale en su defensa; asegura que su hermana miente

Luego de que el actor Héctor Parra fue detenido por supuestamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa, salió en su defensa Daniela, su primogénita, quien aseguró que "yo soy testigo presencial de todo lo que pasó en esa casa con Alexa, conmigo, con sus exnovias, yo estuve ahí, a mi nadie me va a venir a contar nada".

Daniel, al borde del llanto, explicó que nada de lo que acusan a su padre es verdad, porque ella estuvo presente el día de los supuestos hechos, por lo que señaló que desconoce a su hermana Alexa, "esa mujer que está ahí es mi hermana, yo no la conozco, mi hermana se quedó en el pasado, estoy muy enojada con ella".

Por lo que aseguró que las cosas no se van a quedar así, ya que hará todo lo que esté en su poder para ayudar a su padre a salir libre y demostrar que Alexa está mintiendo.

De igual forma, explicó que Héctor Parra ha sido un excelente padre, que incluso se ha mantenido al margen de sus hijas y sería incapaz de hacer algo para dañarlas.

De la misma manera, la joven aseguró que la aprehensión de su padre no se llevó a cabo de manera legal. "Mi papá siempre estuvo al pendiente de todo lo que pasaba, mi papá siempre iba a los juzgados a ver si había algo en su contra, nunca hubo nada, de hecho, hasta quisieron sacar un amparo, pero no procedió porque no había nada en su contra y resulta que de un día para otro ya se lo llevan y ya hay un expediente completo acusando a mi papá, eso es anticonstitucional, ni siquiera es legal, ¡exijo justicia para mi papá!, porque eso no puede ser".

En una entrevista que concedió para el programa de televisión Venga la Alegría, Daniela dijo que no ha podido conversar con su padre, pero estará pendiente de lo que ocurre, porque está segura de que es inocente.

