Geraldine Bazán se dice "fea" y las redes estallan

A pesar del gran éxito que ha tenido Geraldine Bazán en su trayectoria dentro las telenovelas mexicanas, la presentadora se considera poco agraciada.

Fue durante una serie fotos que publicó en su cuenta de Instagram que la actriz sorprendió al escribir un mensaje que pocos esperaban.

"#yosoyfea y muy afortunada!! Si así me va de ‘fea’, me vale como me iría de ‘bonita’ pfff. La suerte de la “fea” … jajaja #suertudota y #bendecida”, escribió la ex de Gabriel Soto en la publicación.