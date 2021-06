Britney Spears revela qué SIGNIFICA su TATUAJE FAVORITO que NADIE había visto

La princesa del pop Britney Spears vuelve a la carga en las redes sociales ahora al revelar el significado de su tatuaje favorito que irónicamente no se ve y por consiguiente nadie había visto antes, pues lo lleva en su nuca y queda escondido con su larga cabellera rubia que la ha caracterizado desde que inició su carrera como cantante de pop.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de Oops!... I Did It Again compartió una imagen donde está de espaldas vestida con un traje de baño color rosa mexicano que realza el bronceado en su piel y lleva puestas una botas color blanco. Mientras sostiene su cabello con sus dos manos, se alcanza a ver el tatuaje.

La compositora de Baby One More Time resaltó en su publicación que el color del traje de baño que lleva puesto resalta su bronceado, además de lanzar la pregunta a los fans sobre si habían visto antes el tatuaje que lleva en su cuello.

Aunque algunos de los fans hablaron más sobre el bronceado de Britney al sugerir usar más bloqueador solar, otros más enviaron mensajes de apoyo y que extrañan a la nacida en Mississippi, Estados Unidos.

Siguiendo con su publicación, la artista de 39 años explicó que el tatuaje está escrito en hebreo, en un idioma que se escribe al revés, aseguró, que dice Mem Hey Shin y significa "Curación".

“Es mi tatuaje favorito, pero irónicamente nunca lo ves”, finaliza en su posteo la cantante de Crazy.

Aquí la imagen del tatuaje hasta antes desconocido de Britney Spears:

RMG