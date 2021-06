Ángela Aguilar: Su nuevo sencillo ya es uno de sus éxitos más grandes; así suena

Después de una serie de éxitos en su trayectoria artística, Ángela Aguilar ha demostrado que puede adaptarse a cualquier estilo de música, especialmente cuando se trata de regional mexicano, género del que se ha vuelto una de las mayores exponentes durante los últimos años. La cantante decidió seguir con el legado de su abuelo y su padre y convertirse en una de las mejores artistas no solo a nivel nacional.

A sus 17 años, Ángela ha pisado algunos de los escenarios más importantes, como durante su participación en los premios Grammy, donde interpretó "La llorona" a lado de Natalia Lafourcade y Aida Cuevas. Además de su talento, su belleza ha sido una de las características que más alaban sus fans, mismos que, tan solo en Instagram, ascienden a más de seis millones. Es a través de esta plataforma que la cantante comparte información sobre sus nuevos proyectos, algunos momentos en compañía de su familia y un poco de su vida cotidiana.

Ángela Aguilar es una de las mujeres más admiradas del medio artístico.

Un mensaje sospechoso

Fue durante las últimas semanas que Ángela Aguilar decidió compartir una serie de fotografías que provocaron un gran impacto en sus fans, pues la cantante aparecía vestida de novia. Esto resultó curioso porque, al ser menor de edad, era muy poco probable que se dieran noticias respecto a una nueva boda en el mundo del espectáculo. Con el paso de los días y gracias a otras pistas compartidas en sus historias de Instagram, pudimos darnos cuenta de que este era únicamente el vestuario de su nuevo sencillo.

"Ahí donde me ven" es el título de la nueva canción de Ángela Aguilar. A menos de 20 horas de su estreno, el video de esta composición ya formaba parte de la lista de tendencias en YouTube y, hasta el momento, acumula más de 4 millones de visualizaciones. La voz de la cantante, la historia que narra la canción y el video que acompaña la melodía fueron reconocidos por sus fans. La audiencia no dudó en comentar su opinión y compartir que esta producción tocó fibras sensibles, pues habla de un desamor tan fuerte que no se puede superar.

La cantante compartió una serie de fotos previas al estreno del sencillo. Foto: Instagram @angela_aguilar_

La historia detrás del video

En una transmisión en vivo, Ángela Aguilar comentó que su objetivo principal era que en este video se reflejara uno de los problemas más graves en México: el matrimonio infantil. Como podemos ver en pantalla, el personaje de Ángela se enfrenta a una boda arreglada entre un hombre mucho mayor que ella y su padre, situación que suele replicarse en muchos estados de la República, a pesar de que ya está bajo la regulación del Estado.

Además, de acuerdo con el perfil "Mundo What" en YouTube, el video también se basa en una leyenda de Zacatecas, en la que se cuenta que una mujer de imponente belleza se enamoró de un joven indígena que todas las noches le llevaba serenata. El tío de la mujer, con el objetivo de separarlos, decidió arreglar un matrimonio entre su sobrina y un hombre mayor. En una pelea por la relación prohibida, todas las personas involucradas resultaron heridas y murieron en el lugar de los hechos: Tres Cruces.

