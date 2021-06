Efeméride 13 de junio: Nace Chris Evans, el Capitán América de los Avengers

Chris Evans nació en Boston, Estados Unidos, el 13 de junio de 1981. Es uno de los actores más conocidos a nivel mundial, pero también es actor de voz, director, filántropo, activista y productor. Desde que era niño mostró interés por la actuación y para la Universidad se mudó a Nueva York para estudiar teatro.

Su carrera tuvo éxito desde temprana edad y a los 16 años debutó en la pantalla grande con un cortometraje. Para el año 2000 protagonizó la serie Opposite Sex. A partir de ahí, la carrera artística del talentoso actor iría para arriba, sin obstáculos.

Tras algunas participaciones en películas como Not Another Teen Movie (2001) y The Perfect Score (2004), estelarizó los papeles que le han dado fama mundial, al interpretar al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. Con Captain America: The First Avenger, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, cambió su vida para siempre. Y la de sus seguidoras y seguidores también.

Chris Evans es reconocido por su papel de Capitán América en las películas de Los Vengadores

FOTO: Marvel

Tres cosas que no sabías de Chris Evans

Chris Evans ha aparecido en varias ocasiones en lista anual de Forbes, como uno de los actores mejores pagados del cine, en donde ha registrado una recaudación de más de 13.7 millones de dólares en un solo año. También es uno de los diez actores más taquilleros de la historia. Y sobra decir que es uno de los favoritos en la actualidad. Por esa razón, te contamos tres cosas que no sabías de Chris Evans.

1.- Antes de ser famoso apareció como modelo en la caja de un juego de mesa para adolescentes llamado ‘Cita misteriosa’. Han habido otras estrellas que antes de ser famosas aparecieron en la tapa de un juego, pero ninguna ha tenido una carrera tan fructífera en el cine como él.

Chris Evans salió en la caja de un juego de mesa cuando era adolescente

FOTO: Twitter

2.- A lo largo de su vida ha tenido varias relaciones amorosas con grandes actrices. Entre ellas se encuentran Sandra Bullock, Lily Collins, Jessica Biel, Christina Ricci o la modelo alemana Gisele Bundchen. Sí, la esposa del multicampeón de la NFL, Tom Brady.

3.- Aunque no son tan fáciles de encontrar, Chris Evans tiene varios tatuajes. Según las palabras del propio actor, son muy pequeños y no le gusta enseñarlos. “Todo el mundo sabe que nada más salir de hacerte un tatuaje ya estás pensando dónde pondrás el siguiente”, explica Evans, asegurando que le ha costado trabajo contrarrestar la adicción que se crea a la tinta.

gka