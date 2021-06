¿Quién es SIDDHARTHA? el músico y PAPÁ del HIJO que espera YUYA: FOTOS

La felicidad de una pareja que alimenta día con día un compromiso de amor, paciencia y empatía espiritual, crece aún más cuando comparten al mundo una gran noticia como lo es tener un bebé. Esto es lo están viviendo Yuya y Siddhartha. Ella, una YouTuber e influencer reconocida y él, un músico y productor talentoso, ambos compartieron la tarde de este sábado 12 de junio que están esperando un bebé. ¿Niño o niña? Yuya y Siddhartha anuncian embarazo y este podría ser su género

Con un avanzado embarazo de Yuya, ella y Siddhartha compartieron al mundo noticia en sus cuentas de instagram, ella en @yuyacst y él en @iamsiddhartha todo en torno a las 17:30 horas. Como una bomba de felicidad y sorpresa, esta noticia estalló en felicidad para todos sus seguidores.

La relación entre Yuya y Siddhartha había sido destacada hace unos meses, cuando la pareja compartió tiempo en Los Ángeles por diversos compromisos de cada uno, pero, ahora que se muestra el avanzado embarazo de ella, la sorpresa es mayor.

Lo que estaba confirmado desde 2019, era que salían y tenían una relación sólida.

Así lo mostró Siddhartha

Notablemente feliz, Siddhartha compartió la noticia con estas palabras que mostraron la complicidad y emoción que vive con su pareja. En sus palabras, hizo un paralelismo o reflexión con la letra de 'Náufrago', una de sus canciones más reconocidas.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar.

Los amo @yuyacst", expresó Siddhartha.

¿Quién es Siddhartha, el papá del hijo de Yuya?

Pero, la noticia que ha impactado también asumió otra de inmediato, para muchas personas ¿Quién es Siddhartha?

Jorge Siddhartha, conocido artísticamente como Siddhartha, es oriundo de Guadalajara, Jalisco y tiene 35 años de edad. Es un reconocido cantante de indie rock, con trascendencia destacada en el medio nacional.

A grandes rasgos, en su momento participó como baterista del grupo de la banda Zoé y, desde 2008 a la fecha, se ha desarrollado como cantautor solista.

Siddhartha ha grabado cinco discos: Why You? (2008) ', el cual fue nominado a los Premios Grammy Latinos; Náufrago (2011); El Vuelo Del Pez (2014); Únicos (2016) y Memoria Futuro (2019), el cual también fue nominado a los Premios Grammy Latinos.

En su faceta como productor musical, Siddhartha ha colaborado en los proyectos “Fruta Vol. 1 y 2” de Caloncho y en el álbum debut de la banda Technicolor Fabrics “Run... The Sun Is Burning All Your Hopes”. De igual manera, produjo su tercero “Bahía Santiago”.

A estos trabajos, se suma su participación en canciones hechas para para la cantante pop Sasha Sokol.

Recientemente, colaboró y presentó el tema 'Mapa' a lado de Ana Torroja, ex solista de Mecano.

MAAZ