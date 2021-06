Yuya anuncia su embarazo al lado del cantante Siddhartha con hermosa FOTO y mensaje

A través de su cuenta de Instagram la empresaria e influencer Yuya anunció su embarazo al lado del cantante mexicano Siddhartha.

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, es una de las personalidades más importantes de las redes sociales, pues con su particular manera de hablar y sus recomendaciones en el mundo del maquillaje, se convirtió en un ícono y pasó a ser una de las mujeres más influyente.

Nació en Cuernavaca, Morelos en 1993, actualmente tiene 28 años y se ha destacado por ser muy reservada con su vida personal. Antes de su relación con el músico Siddhartha, mantenía una relación con el influencer Beto Pasillas y anteriormente con el youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro.

El anunció lo hizo este sábado 12 de junio y en unos cuantos minutos la noticia se convirtió en tendencia en todas las redes sociales, la foto que la pareja compartió es en blanco y negro y ya se puede notar una pequeña pancita en "Yuyita", es de recordar que fue hace apenas unas semanas que por primera vez compartió una historia con su novio, el músico Siddhartha de oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Con lo anterior la dueña de Bailando Juntos, su marca de maquillaje libre de crueldad animal que ha recibido buenas criticas en el mundo del makeup, deja ver que el bebé que espera será un varón.

Por su parte, el músico compartió también un par de fotos en las que escribió:

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar.

Los amo @yuyacst"