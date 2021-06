Ángela Aguilar revela si pertenecer a la "Dinastía Aguilar" ha sido un peso en su carrera

Ángela Aguilar se abrió de corazón durante una entrevista que sostuvo con la conductora Cynthia Rodríguez esta mañana en el programa Venga la Alegría; en la emisión de este jueves la talentosa artista confesó qué ha representado para ella pertenecer a una de las familias de artistas más exitosas en la historia de México.

La joven de 17 años también compartió su emoción por estrenar el video de su nuevo sencillo "Ahí donde me ven”, el cual fue lanzado la noche de ayer y en donde participó el actor Benny Emmanuel, reconocido por su destacado trabajo en telenovelas, películas y series de televisión. La hija de Pepe Aguilar celebró el acontecimiento este jueves en sus redes sociales, desde donde publicó una serie de postales en blanco y negro que fueron captadas durante la grabación del video.

Mientras que Benny Emmanuel presumió su gran logro en Twitter, en donde compartió mensaje celebrando haber trabajado con la talentosa artista. "Mamáa, pon el video de la nueva canción de Ángela Aguilar #AhíDondeMeVen porque tu hijo le juega al héroe de época", escribió en esta red social. Lo que sin duda significó un gran logro para ambos artistas.

Ángela Aguilar habló sobre el legado más importante de su familia

Durante el encuentro que sostuvo con Cynthia Rodríguez, Ángela Aguilar fue cuestionada acerca del legado más importante que le ha aportado su familia, y a pregunta expresa acerca de si en algún momento se sintió estresada por tener el peso de la “Dinastía Aguilar” tras de sí, la cantante fue certera al asegurar que no.

“Nunca la he tenido (la presión), siempre he vivido con la Dinastía desde que nací, así que si ha hecho alguna diferencia en mi vida, la verdad no. Nada más, lo único es que hay mucha gente viéndome y tengo mucha responsabilidad porque tengo fans más chiquitas, y tengo que ser buen ejemplo, así que para mi al principio fue vivir hacia las expectativas de todo el mundo pero ahora yo creo que estoy viviendo las mías,” destacó la cantante.

Aguilar reveló que ahora se está enfocando en tratar de ser mejor artista y mejor persona: “ser más honesta con mi trabajo, ser más honesta con mi vida personal y yo creo que se nota,” explicó. Finalmente Ángela Aguilar confesó que es un poco difícil separar al Pepe Aguilar papá del productor y cantante: “Es un poco difícil, porque estamos en la comida y estamos platicando de algo común y de repente ‘Oye papá, pero el disco que vamos a sacar, cuándo va a salir, y este sencillo, qué vamos a hacer, en qué me vas a apoyar, entonces no hay una línea tan definida excepto en los conciertos,“ destacó.

Eso sí aclaró que en los conciertos, mientras viaja en el coche acompañada de su famoso papá, él le advierte “ya no soy tu papá, soy Pepe Aguilar, soy un artista y vamos a trabajar”, detalló la cantante, quien aprovechó para invitar a sus millones de seguidores a que la escuchen y la vayan a ver en donde se presente, ya que con certeza disfrutaran mucho de sus presentaciones.

