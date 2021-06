Martha HIGAREDA confiesa su proceso de SANACIÓN emocional para superar malas relaciones

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas que se ubica en la cumbre de su carrera profesional. Con proyectos de cine y TV que no se detienen, la vida parece darle sólo buenas noticias. Pero, contrario a esto, no siempre ha sido así para Martha, quien también ha pasado momentos difíciles, aprendizajes y malas relaciones que le han llevado a tomar terapia.

La constante búsqueda de una sanación emocional y ser consciente de su nivel de introspección, ha sido el motivo principal para Higareda, quien actualmente está en este proceso con un viaje que ha emprendido a la zona arqueológica de la Península de Yucatán.

Así lo manifestó la actriz en su más reciente posteo en su cuenta de instagram, espacio donde acompañó un corto video frente a la imponente pirámide de Kukulcán, también conocida como El Castillo, con una profunda reflexión de lo que pasa ahora en su mente y espíritu.

"Estos han sido mis pasos para sanar el corazón. -perdonar y perdonarme", comienza el post, dando pie a notar el anhelo por curar alguna herida emocional de antaño.

Luego de ello, prosiguió: "Entender qué me atrajo a mi ex pareja - ver mi cicatriz emocional y sanarla - ver qué cosas que no he arreglado de mi infancia eran heridas que me tocaba mi ex pareja. -hacer una lista de lo que jamás voy a volver a tolerar. -aprender a poner límites con amor y usar mi voz", precisó Higareda, sobre momentos o relaciones del pasado que no siempre han sido benéficas.