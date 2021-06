Chespirito revela el QUERIDO actor de "El Chavo del 8" que era el único que lo hacía reír

El Chavo del 8 es, fue y será un programa de mucha importancia en la televisión mexicana, ya que fue pieza importante en el crecimiento de muchas generaciones en México y toda Latinoamérica. El programa creado por Roberto Gómez Bolaños trajo consigo a personalidades como Carlos Villagrán, Florinda Meza y Ramón Valdés, quienes se encargaron de darle vida a esos personajes que marcarían la comedia de muchas generaciones.

El éxito y los muchos años juntos hicieron que lo que comenzó como una amistad poco a poco se fuera desgastando hasta terminar en pelea con algunos, como fue el caso de Villagrán, quien se alejó de Chespirito después de no aceptar las condiciones para poder hacer su programa (un reconocimiento al final de los capítulos).

Otro de los actores con los que no terminó tan bien fue con Ramón Valdés, quien se interpretaba a el mismo en el programa, ya que consideraba que tenía mucha chispa. Al final de "El Chavo del 8", las cosas no terminaron del todo bien tanto que Roberto no fue al funeral de su amigo por muchos años.

La historia real del por qué no se presentó a la despedida de su gran amigo no se sabe, ya que algunos dicen que estaba ocupado en el trabajo, pero muchos otros dicen que Florinda no le permitió ir al funeral de Valdés, ya que ella se encontraba de gira.

Lo llenó de elogios

La realidad es que a pesar de no haber ido a la despedida de su amigo, el comediante elogió en diversas ocasiones a Ramón, tanto que llegó a decir que era el único que lo hacía reír durante las grabaciones. Otro de los puntos que resaltaba cuando le preguntaban por su Valdés, era que le sorprendía su gran capacidad de aprenderse los guiones, pero lo más importante era como iba más allá y complementaba al personaje.

Al final del día nadie puede saber cuánto se quiere y admira a una persona, ya que en muchas ocasiones la gente se lo guarda o simplemente no encuentra las palabras para poder hablar de ese amigo o familiar. Lo único "seguro" es que hoy "El Chavo" se encuentra junto a "Don Ramón" en otro mundo disfrutando de esa amistad y por qué no una rica torta de jamón.

dza