Pati Chapoy: Esto respondió a las críticas sobre "Ventaneando"

Tras casi 50 años de trayectoria en el medio, Pati Chapoy se ha convertido en una de las principales comunicadoras de espectáculos del país. Periodista de profesión, graduada de la Escuela de Periodismo Carlos Septien García, Patricia inició su trayectoria a lado de Raúl Velasco, quien la invitó a formar parte de uno de los programas más exitosos del momento. Después de pasar algunos años en Televisa, Pati fue contratada por el mismo Ricardo Salinas Pliego, quien le ofreció la posibilidad de encabezar uno de los primeros programas de espectáculos de TV Azteca.

Para 1995, Pati Chapoy ya formaba parte de la conducción de "Ventaneando", un programa basado en comentar las situaciones relacionadas con los artistas del momento, las polémicas y los diferentes problemas en el medio del espectáculo. Fue el 22 de enero del presente año cuando se celebraron 25 años de la exitosa producción. Además del contenido que se retrata todos los días, otro de los mayores aciertos de este programa se basa en su elenco, encabezado por Patricia.

Pati Chapoy fue una de las creadoras de "Ventaneando". Foto: Instagram @chapoypati

¿Qué ocurrió con "Ventaneando"?

Desde el 31 de mayo, el programa de espectáculos estará en la pantalla chica por más tiempo del habitual, pues extendió su horario una hora más. Esta decisión fue motivo de críticas y comentarios en plataformas digitales, pues los usuarios no dudaron en posicionarse al respecto. Mientras una parte de los internautas celebraba la emisión de las 15:00 a las 17:30 horas, otra parte criticó a la televisora por recurrir a esta estrategia. Incluso, hubo quienes aseguraron que, a partir de este cambio, el programa se volverá un tanto aburrido.

Este fue el pretexto para que la comunidad virtual comenzara a criticar no solo el horario, sino también a los llamados líderes de opinión, la producción, el rating y hasta el contenido que se transmite el programa. A partir de estas críticas y de los ataques en días recientes, Pati Chapoy decidió levantar la voz y no quedarse callada ante los comentarios de quienes buscan ofender la producción del programa que ella misma creó.

El programa extendió una hora más su transmisión. Foto: Twitter @NoticiasRating

¿Qué dijo Pati Chapoy?

A través de su cuenta de Twitter, Pati decidió responder a los duros comentarios de quienes criticaban la decisión de la televisora, lo que sorprendió a sus casi 100 mil seguidores, pues la periodista respondió de manera directa y sin rodeos. Incluso, hubo quienes la tacharon de grosera y le comentaron que "esas no eran formas de responder", a lo que ella se limitó a responder "¿cuáles son las formas según tú".

Patricia tenía la respuesta perfecta para cada comentario. Para quienes argumentaron que el ver el programa durante mucho tiempo era tedioso, la conductora les dio la solución más sencilla: que no lo vieran. Para aquellas personas que insinuaron que no había presupuesto para la producción de nuevas historias después de que el programa "Mimí contigo" saliera del aire, Pati les aseguró que claro que había presupuesto, pues hacer tele es muy costoso. Incluso, hubo quienes criticaron las publicaciones que se realizaban en redes sociales, crítica a la que Chapoy solo respondió "no me interesa".

