Luis Miguel y Hugo López: Así fue la relación del “Sol” con su segundo padre

Llegó el momento, en el capítulo cuatro “Te Extraño” de la serie de Luis Miguel transmitida domingo a domingo a través de la plataforma de streaming Netflix, se vivió el dolor del “Sol” al enfrentar la muerte de su manager Hugo López.

El argentino falleció a causa del cáncer de colón en 1993, fue él quien apoyó a Micky en la emancipación de Luis Rey y quien fungió como su segundo padre, quien lo encaminó a éxitos como “La Incondicional”.

Además, López fue el encargado de darle al nacido en Puerto Rico la noticia de que su padre se hallaba agonizante en un hospital de Madrid y quien lo ayudó para lograr que su hermano menor, Sergio Gallego, viniera a México a vivir con él.

En la serie producida por Netflix hemos visto a este personaje interpretado por César Bordón. De acuerdo con declaraciones de Lucía Miranda, quien fuera esposa de López Luis Miguel se enteró apenas 14 días antes de que Hugo falleciera, además mencionó que “El Sol” no lo tomó muy bien, pues mientras el mánager se hallaba en el hospital ABC de la Ciudad de México, Micky lo visitó y le dijo:

“’Sí, Hugo, sí, sí’… No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: ‘¡p*ta, esta p*nche enfermedad del cáncer! ¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo’”.