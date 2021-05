Luis Miguel: ¿Frank Sinatra NO quería al “Sol”, sino a José José para el dueto?

El capítulo cinco de la serie del ídolo Luis Miguel ha contado cómo fue que el intérprete de “Un hombre busca una mujer” tuvo la oportunidad de cantar a dueto “Come Fly With Me” con nada menos que el ícono de la música mundial: Frank Sinatra.

La colaboración entre ambos cantantes se dio en el año de 1993, y en la serie de Netflix se mencionó que el encuentro había sido obra y gracia de la madre de Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente y gran amigo de “El Sol”, sin embargo, se sabe que la oportunidad fue producto de las gestiones del manager Mauricio Aboroa.

Para nadie es un secreto que el hijo de Luisito Rey admiraba a “Blue Eyes”, pues incluso llegó a mencionar que fue gracias a él que llegó a prender el inglés.

Aunque la colaboración fue a distancia, se dice que jamás se conocieron, se convirtió en histórica, pues fue el único personaje latinoamericano en participar en el disco de duetos que incluyó nombres como los de Stevie Wonder, Gladys Knight, Willie Nelson y Neil Diamond.

Sinatra quería a José José

Otra de las historias que se cuentan dentro de la música mexicana es la que tiene que ver con que en realidad el intérprete al que buscaba Sinatra era a José José, fue el propio cantante de “El Triste” quien confesó que en 1975 “Blue Eyes” le ofreció la colaboración, misma que aceptó de inmediato.

La razón por la que el dueto entre ambos exponentes no se dio fue porque la disquera del mexicano se interpuso, pues en esa época José José había firmado un contrato de exclusividad.

Además, se cuenta que el propio Sinatra le dio consejos sobre cómo llevar su fama, no obstante, el no hacer el dueto con el intérprete de “This is my love”, significó un sueño sin cumplir para el oriundo de la Ciudad de México.

psc