Los Dos Carnales ¿Qué van a hacer para compensar a la fan agredida en su concierto?

Los Dos Carnales recientemente atravesaron un momento incomodo al ser señalados con falta de humildad debido a un video que se volvió viral en redes sociales.

En la grabación difundida elementos de seguridad empujan a una asistente en un concierto de los músicos, Imanol y Poncho Quezada ya ofrecieron un comunicado de prensa en donde se manifestaron en contra de los hechos ocurridos.

Escribieron que el personal de seguridad que contratan para sus eventos es ajenos a su equipo y que no se dieron cuenta de lo que en ese momento estaba pasando, ni del percance con la fanática.

"A través de presente queremos aclarar la situación tras las publicaciones y los malos comentarios que hemos recibido sobre el video en el que se aprecia que una seguridad ajena a nuestro equipo trata de una manera no adecuada a un fan dentro de un evento, estamos en contra al maltrato a nuestros asistentes y en dicho evento se aprecia que nosotros vamos caminando rumbo al escenario, momento, en donde toda la seguridad y el público se abalanza sobre nosotros, realmente no nos damos cuenta de lo ocurrido”, puntualizaron.

Fue Imanol, a través de una transmisión en su perfil personal de Instagram, contó con más detalles de cómo vivió el momento. "Salimos mi hermano y yo en chinga porque la gente ya quería que nos subiéramos a cantar. Cuando nosotros vamos al escenario traemos un chingo de cosas en la mente: con qué canción vamos a comenzar, si va a sonar bien el audio. Uno va saludando, que esto y lo otro, pero vas en tu rollo por dentro, traes el jale encima, el estrés, todo ese rollo", confesó.

El comunicado. Foto: especial

Además hizo énfasis en que le gustaría que la fan agredida los buscará y ellos poder compensar el mal rato que pasó. "Quisiera que la muchacha estuviera viendo este video para pedirle disculpas a ella y todo bien. La neta a mí sí me agüito machín y lo he traído aquí". "Etiqueten a la muchacha, pásenle mi Instagram o algo, que me mandé mensaje, y la neta el día que vayamos para Guadalajara hasta una comida le invito. Que se la pase a gusto con nosotros para que verifique que no somos malas personas".

GB