J.Balvin habla por primera vez de su paternidad y quiere que Río nazca en Colombia

Luego de los disturbios y protestas que se viven en Colombia, J.Balvin envió un mensaje a todos sus fanáticos y por primera vez habló sobre el próximo nacimiento de su primogénito quien llevará el nombre de Río.

Desde hace varios meses se rumoraba que el intérprete de “Mi gente” y su novia la modela Valentina Ferrer estarían esperando a su primer hijo pero fue hace tan solo unas semanas cuando la bella argentina posó para una famosa publicación en donde mostró su vientre.

Fue así como se confirmó que J.Balvin sería padre de un niño a quien nombraran Río. Recientemente el cantante habló sobre la próxima llegada de su hijo y reveló que le gustaría que el pequeño se sienta orgulloso de ser colombiano.

¿Su hijo va a nacer en Colombia?

Aunque J. Balvin fue muy breve sobre su próxima paternidad y no dijo si es que Valentina Ferrer dará a luz en un hospital de Colombia, el cantante sí dijo que quiere que su pequeño niño crezca en las calles de su país.

Esto lo dijo debido a toda la situación por la que atraviesa Colombia, además dijo que está seguro que su país y sus paisanos saldrán pronto de esta pues se han recuperado de situaciones peores.

Por otra parte, Balvin pide que no ataquen a sus colegas que solo han trabajado por darle felicidad a todo el mundo y el que no vivan en aquel país y se unan a las marchas no quiere decir que no estén preocupados por lo que sucede en Colombia.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 3:00

bmz