Star Wars Day: ESTE es el ORDEN DEFINITIVO para ver la saga en Disney Plus

Hoy es 4 de mayo, por lo que si eres un cinéfilo o un apasionado de la Guerra de las Galaxias, sabrás que hoy es el Star Wars Day por aquello de que "may, the fourth" suena igual que "may the force (be with you)" o "la fuerza esté contigo" que es una de las frases más ICONIC de la saga espacial.

Pero, existe la posibilidad de que no seas tan adentrado en esto del drama Skywalker, Jedi o Sith y si quieres saber qué onda con esto del universo Star Wars a continuación te contamos el ORDEN DEFINITIVO para que veas esta saga.

Orden cronológico, como salieron

Ver las películas de esta forma permite emprender el viaje tradicional de los fans. Más o menos posiciona a Luke Skywalker como el protagonista principal de la saga general, y consolida a Darth Vader como el villano más interesante.

Por otro lado, si bien el orden de lanzamiento funciona muy bien para los primeros seis episodios, se vuelve complicado cuando se trata de películas más nuevas. Veamos el orden de lanzamiento correcto es el siguiente:

Episodio IV - Una nueva esperanza

Episodio V - El imperio contraataca

Episodio VI - El regreso del Jedi

Episodio I - La amenaza fantasma

Episodio II - El ataque de los clones

Episodio III - La venganza de los Sith

Guerra de las Galaxias, la guerra de los clones

Episodio VII - El despertar de la fuerza

Rogue One: Una historia de Star Wars

Episodio VIII - Los últimos Jedi

Solo: una historia de Star Wars

Episodio IX - El ascenso de Skywalker

EL ORDEN DEFINITIVO, aprobado por el mismìsimo Kylo Ren (guiño, guiño)

Si eres un fanático de una narrativa cronológica coherente, entonces mirar las películas de acuerdo con la línea de tiempo del universo es definitivamente el camino a seguir.

He aquí cómo hacerlo, con la inclusión de la película animada y las antologías:

Episodio I - La amenaza fantasma

Episodio II - El ataque de los clones

Guerra de las Galaxias, la guerra de los clones

Episodio III - La venganza de los Sith

Solo: una historia de Star Wars

Rogue One: Una historia de Star Wars

Episodio IV - Una nueva esperanza

Episodio V - El imperio contraataca

Episodio VI - El regreso del Jedi

Episodio VII - El despertar de la fuerza

Episodio VIII - Los últimos Jedi

Episodio IX - El ascenso de Skywalker

Básicamente, te permite disfrutar plenamente de la saga Skywalker como la saga Skywalker, con contexto adicional.

ar