“Que la fuerza te acompañe”: Candidatas no dejan pasar el Día Star Wars

Dos candidatas a puestos de elección popular en México no han dejado pasar que la celebración del Día de Star Wars.

Olga Sosa Ruiz, candidata del Morena y Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Tampico, Tamaulipas, también se unió a los festejos de este 4 de mayo.

En redes sociales, compartió lo siguiente: “Nuestro compromiso es absoluto, la entrega al Puerto nos nace del corazón. Cada acción es una oportunidad para construir un Tampico que aumente el bienestar”.

La publicación la acompañó de una imagen en la que aparece personificada como la Princesa Leia e incluyó la frase: “Qué la fuerza Jaiba te acompañe”.

Otra candidata que no dejó pasar la fecha fue Daniela Solano, candidata a diputada al distrito 18 en Aguascalientes por PT, Morena y Nueva Alianza.

“Hoy es el Día de Star Wars y no podíamos dejar de celebrarlo padawans, estamos del lado correcto de fuerza”, escribió Solano y cuestionó a sus seguidores quién es su personaje favorito de la saga.

¿Por qué se celebra May The 4th Be With You?

Cada 4 de mayo se celebra el May the 4th Be With You o Día de Star Wars, lo cual se ha mantenido durante más de cuatro décadas, y en el que los fanáticos de la saga se disfrazan como los personajes del filme.

Aunque la celebración de la saga de ciencia ficción no tiene relación con las políticas de George Lucas, sino con un evento político.

Fue en 1979 que Margaret Thatcher comenzó su cargo como Primera Ministro de Reino Unido y el 4 de mayo de aquel año, se publicó periódico London Evening News un mensaje de los miembros del Partido Conservador dirigido a Thatcher.

El texto publicado incluía la siguiente nota: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Lo cual es una frase que se identifica con la saga de Star Wars y a partir de ese momento se empezó a realizarse dicho festejo.

