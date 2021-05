Disney Plus: Los estrenos que puedes ver este Día de Star Wars

La plataforma de streaming Disney+ se une a la celebración del ‘Star Wars Day’ y anuncia la llegada de nuevos contenidos especiales que estarán disponibles en la plataforma a partir de hoy, 4 de mayo de 2021.

Estos "productos especiales" ofrecen a los fanáticos de la saga un contenido basado en el universo de Star Wars, a través de cuatro participaciones diferentes, desde una nueva serie hasta un corto animado, en las que se involucran la familia amarilla de Los Simpsons, LEGO y otras participaciones especiales que te contaremos aquí.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Star Wars Day?

El May The 4th comenzó como una festividad, en 2009, cuando los amantes de Star Wars vieron que un diario británico publicó el 4 de mayo una felicitación del Partido Conservador para Margaret Thatcher, quien recién había sido nombrada primera ministra.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía la felicitación, cuya lectura se asemeja a "May The Force (Be With You)", que se traduce a "Que la fuerza te acompañe", frase recurrente en Star Wars. Y ahí comenzó el festejo

Star Wars Day: Estrenos en Disney+

Star Wars: The Bad Batch

Esta nueva serie animada se sitúa al terminar la Guerra de los Clones, sigue de cerca el camino de los clones experimentales de El Lote Malo, que han sido producto de una variación genética que los diferencia de sus hermanos de la Armada de los Clones. Cada integrante cuenta con una habilidad única que lo convierte en un soldado excepcional.

LEGO Star Wars: Las aventuras de los Freenmaker

Esta serie de televisión que debutó en Disney XD el 20 de junio de 2016, llegó oficialmente a la plataforma de Disney+. La serie se sitúa entre los acontecimientos del El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Cuenta con dos temporadas.

LEGO Star Wars: All Stars

Lego Star Wars: All Star esta de regreso en Disney Plus con todas las aventuras de la Galaxia.

Star Wars: Rebels (cortos)

El Imperio Galáctico refuerza su dominio mediante la opresión y el miedo, e impulsa a unos pocos valientes a resistirse. La nave Ghost apoya a quienes no pueden luchar e inicia una rebelión.

Star Wars: Fuerzas del destino

Una revelación de nuevas historias llegó a Disney +, para que puedas festejar un día tan especial con cortos inéditos que muestran al Rey, Jyn Erso, la princesa Leia, Sabine Wren, Padmé Amidala y Ahsoka Tano de cerca.

Maggie Simpson en ‘El despertar de la siesta’

Maggie, la hija más pequeña de la familia Los Simpson, emprende una búsqueda por su chupón robado. El camino no será fácil, puesto que el lado oscuro estará en su contra.