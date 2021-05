May The 4th: ¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo?

El 4 de mayo es una fecha muy especial para los fanáticos de la "Guerra de las Galaxias", este día se celebra el Día mundial de Star Wars, la emblemática saga de ficción que inició hace 43 años gracias a la imaginación de George Lucas.

El May The 4th comenzó como una festividad, en 2009, cuando los amantes de Star Wars vieron que un diario británico publicó el 4 de mayo una felicitación del Partido Conservador para Margaret Thatcher, quien recién había sido nombrada primera ministra.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía la felicitación, cuya lectura se asemeja a "May The Force (Be With You)", frase recurrente en Star Wars. Y ahí comenzó el festejo.

Desde ese momento, los seguidores de Star Wars adoptaron el día como el de la saga. Un par de años después se realizó el primer gran festejo que tuvo lugar en Canadá. Años siguientes, la celebración llegó a todo el mundo, sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, este año volverá a celebrarse en casa a través de redes

Este año, podrás disfrutar de un maratón de películas de Star Wars que están disponibles en Disney Plus, la serie de The Mandalorian y por supuesto el spin off de Los Simpson que se estrenará mañana bajo el nombre "La fuerza despierta de su siesta".

¡Feliz May The 4th!