Luis Miguel: Así ha sido la polémica relación entre Michelle Salas y el Sol de México

Después de que saliera a la luz Luis Miguel: La serie, la producción en la que pudimos conocer un poco más respecto a la vida del Sol de México, una de las situaciones que más ha llamado la atención del cantante es su faceta como padre. A pesar de que la polémica relación entre Luis Miguel y Michelle Salas, la primogénita del Sol de México y fruto de su breve relación con Stephanie Salas, ha sido objeto de diferentes comentarios; la segunda temporada de la serie biográfica nos ha dejado claro que todo ha sido más complicado de lo que parece.

La serie ha abordado la convivencia entre el cantante y su hija. Foto: Twitter @lacriticaok

Sus primeros años

La vida de Michelle Salas comenzó siendo objeto de escándalos, pues Luis Miguel no la reconoció como su hija hasta mucho tiempo después, lo que no pasó desapercibido por los medios de comunicación. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios y con los mismos episodios de la serie, Luis Miguel se enamoró de su hija en cuanto la vio, no solo por el parecido entre ambos, sino también por el carisma y el amor incondicional que la niña sentía por su padre.

Al formar parte de una de las familias más importantes de al televisión nacional, los reflectores siempre estuvieron puestos en Michelle, quien resulta ser nieta de Silvia Pinal. Esta última, después de permitir que Luis Miguel conviviera con la niña, lo presionó para que le diera un fideicomiso a Michelle, situación que no fue del agrado del Sol. El cantante optó por alejarse y no fue hasta el cumpleaños 18 de su hija que Michelle se fue a vivir con él a una de las zonas más exclusivas de California.

¿Presunto embarazo?

La favorable convivencia entre Luis Miguel y su hija se vio fracturada por la relación de Michelle con Alejandro Asensi, quien fuera amigo y mánager del Sol. Aunque el noviazgo estuvo alejado de los reflectores, en 2008 se difundió la noticia de un presunto embarazo, mismo que fue desmentido por Michelle. Sin embargo, parece que los comentarios al respecto y lo controversial de la situación terminaron por romper la ya difícil relación entre Micky y Michelle.

Michelle y Alejandro fueron captados juntos en diversas ocasiones. Foto: Twitter @LaRazon_mx

Aunque, con el objetivo de mantener su carrera en el punto más elevado, Luis Miguel continuó negando a su hija en diversas ocasiones, situación que ella ya no toleró. En 2005, en una entrevista con la revista Quién, Michelle pidió que ya no la compadecieran por ser la hija no reconocida del Sol de México, pues el cantante sabía que ella existía. Lo que la primogénita de Stephanie Salas solicitó fue que su padre le explicara las razones que tuvo para actuar de ese modo y así tratar de comprenderlo.

