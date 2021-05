Andrea Meza se luce al cantar “México lindo y querido”; la comparan con Ana Gabriel | VIDEO

Andrea Meza sigue dando de qué hablar luego de que la periodista Shanik Berman señalara que era hija de la cantante Ana Gabriel; sin embargo, esta vez la Miss Universo 2021 decidió responder demostrando su talento como cantante al entonar “México lindo y querido” lo que dejó a todos sus fans sorprendidos.

En días pasados la joven originaria de Chihuahua se colocó como blanco de la polémica cuando la periodista señalara que su madre era la cantante Ana Gabriel, quien la habría dado en adopción y por ello su increíble parecido.

Aunque esto fue desmentido por la Miss Universo, en redes sociales se compartió un video en el que la joven de 26 años de edad demuestra que además de su talento sobre las pasarelas posee un gran don para el canto al entonar la canción, “México lindo y querido”.

“Para que sigan diciendo que es hija de Ana Gabriel ¡Qué talento, amiga!”, escribió en la publicación de Instagram quien grabo el video del momento en que Andrea Meza canta y que fue difundido en redes sociales.

Andrea Meza responde a rumores de Ana Gabriel

La Miss Universo 2021 fue cuestionada en entrevista para el programa “Suelta la sopa” sobre los rumores de que su madre era la cantante Ana Gabriel y la respuesta sorprendió a muchos por la forma en que lo dijo.

Andrea Meza reveló que al enterarse de lo que se había dicho sobre ella comenzó a reírse, pues se trata de algo completamente falso y que sólo le pareció gracioso pues se han dicho muchas cosas sobre ella desde que se llevó la corona en el importante certamen de belleza.

“Me reí, no sé de dónde viene esta historia, me queda claro que mis padres son mis padres biológicos (…) no tengo nada más qué decir. No existe esa duda en mi mente. Ni siquiera he tomado esa duda, nada con ellos, luego salió que era hija de Chabelo, que estaba casada”, dijo Andrea Meza.

cvg