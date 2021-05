Erika Buenfil relata que se "paralizó" durante un intento de extorsión

De la inseguridad en México nadie se salva, prueba de ello es que el pasado fin de semana la actriz Erika Buenfil fue víctima de una llamada telefónica, con la que quisieron extorsionarla, pues le dieron algunos detalles que le hicieron creer que todo lo que le decían era verdad.

El domingo 2 de mayo la llamada "Reina de TikTok" relató a través de sus redes sociales que atendió el teléfono mientras estaba en casa y ofreció algunos de los detalles que le explicaron los criminales, por lo que la actriz pidió ayuda en Twitter.

"Pedí vía Twitter que alguien me ayudara. Me hicieron creer o me decían que había algunas personas afuera de mi casa que... En fin, muchas cosas que luego daré detalles. Me espanté mucho", expresó Buenfil.

Debido a que la situación le pareció alarmante, la actriz de 57 años dijo que se bloqueó y no supo qué hacer, por lo que la mejor idea que tuvo fue pedir ayuda a sus seguidores, quienes la orientaron y le apoyaron para superar el suceso.

Afirmó que ya levantó la denuncia, en donde le dijeron qué es lo que debe hacer ante este tipo de situaciones, pero explicó que tanto ella como su hijo se encuentran bien.

Buenfil expuso que brindará más información al respecto, para que si le ocurre a otras personas, ellas también sepan qué hacer en caso de ser víctimas de una extorsión telefónica.

