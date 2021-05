Pati Chapoy se autoinvita a la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: VIDEO

Para nadie es un secreto que la pareja protagonizada por la conductora de Venga La Alegría, Cynthia Rodríguez y por el cantante, Carlos Rivera es uno de los más queridos en la industria, por lo que muchos esperan que pronto lleguen al altar o al menos destapen sus intenciones de casarse.

Pasan los años y los exalumnos de La Academia han demostrado que su amor es de verdad, pues nunca se han visto involucrados en polémicas o controversias. Sin embargo, pareciera que lo anterior ha dado pie a un sin fin de rumores.

Sus controversias

Hace unos meses, la pareja robó reflectores dentro de la industria después de que la cantante, "Toñita" arremetiera contra Cynthia Rodríguez, asegurando que fue la culpable de que no brille en la pantalla chica.

Ante ello, la estrella en Venga La Alegría confesó que no tenía nada que ver con eso, pues su trabajo y dedicación hablan son la base de lo que ha conseguido hasta el momento. Fue en ese momento donde detonó la bomba.

Después de la respuesta, Toñita se metió en temas más personales y aseguró que el noviazgo entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez era una mentira para tapar la verdadera orientación sexual de él.

Para ya no enfrascarse, Cynthia confesó que cuando no haces pública la vida privada se presta para recibir este tipo de comentario, sin embargo, señaló que no le afecta prácticamente en nada.

¿Se casan?

Desde hace unos comenzó a circular el rumor sobre la posible boda entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes fueron sorprendidos en un lujoso pasillo de moda de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Los rumores incrementaron más después de que la periodista de espectáculos, Pati Chapoy se autoinvitara a la ceremonia; además, se dijo lista para ser la madrina de la hermosa pareja de famosos.

Ante ello, el cantante de "Recuérdame" expresó su cariño por la conductora de Ventaneando y le dijo que claro estará invitada, pero primero tiene que organizar bien la boda o la tan esperada propuesta de matrimonio.

