Justin Bieber rompe estereotipos, declara que, ¡le encanta vestirse de mujer!

Justin Bieber es una de las celebridades más polémicas a nivel internacional. En esta ocasión volvió a dar de qué hablar al mencionar que ama vestirse de mujer, e incluso recientemente se le vio en medio de una filmación para un video musical en la que sorprendió a todos vistiendo una falda y una camisa de mujer que completó con sus rastas atadas en dos coletas.

Y es que desde pequeño se encargó de dejar bien en claro que su vida no sería como la del resto, pues poseía un talento para la música. Recientemente creó los discos “Freedom” y “Justice”, donde volvió a vestirse de mujer, una costumbre que arrastra desde hace más de cuatro años y que, según cuenta, divierte mucho a su mujer, la bella modelo Hailey Baldwin.

“¡Amo la ropa de mujer! Es más linda y colorida. Además, ser raro es divertido. Y si no eres raro a mi no me gustas…”, sentenció el cantante canadiense. Por unos meses dejó crecer su cabello y se hizo rastas, pero ahora está rapado; en 2016 las había tenido como una señal de apoyo a la cultura afroamericana y todas sus tradiciones para grabar un video con DJ Khaled.

Famoso por sus excentricidades, con una fortuna que según Forbes es de 285 millones de dólares, Justin se puede dar todos los gustos. Desde tener varias mansiones, una casa rodante de 1 millón de dólares para vivir con su esposa durante la pandemia, hasta una flota de autos de colección entre los que se encuentran Ferraris y el Rolls Royce.

Justin no se preocupa por las opiniones, pues basta pensar que cobra 700 mil dólares por publicación en su web, que ya tiene su propia línea de ropa, zapatillas y perfume y que nada lo frena en su vertiginoso camino por la fama. Con ese dinero, no se preocupa por perder “contratos” de publicidad.

No es la única polémica de Justin

La pareja es devota de la organización cristiana evangélica “Churchome”, dirigida por Judah y Chelsea Smith quienes, según algunos rumores, estarían convenciendo a Justin para que él también se convierta en pastor. Supuestamente Bieber lleva una Biblia que siempre está en un bolsillo.

msb