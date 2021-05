¡Pelón pelón! Justin Bieber RAPA su cabellera y sorprende a su fans con cambio de look

Justin Bieber, el joven cantante quien en ocasiones regresa con un tema musical que lo vuelve todo un éxito en cuestión de segundos de pocas horas, obteniendo millones de reproducciones en sus videoclips, nuevamente se vuelve polémico, debido a que poco le duró el gusto por sus rastas, en el que la última vez que lo vimos con este estilo, fue en la colaboración que hizo con DJ Khaled interpretando "Let It Go"

Estos cambio en su rubia cabellera han sido muy frecuentes en el que o se deja crecer el cabello, o se hace rastas, siendo este último estilo, muy criticado por la comunidad Rastafari, ya que declararon que era apropiación cultural, en el que los usuarios en redes sociales, enloquecieron contra el cantante canadiense.

Cabe mencionar que Bieber no pertenece a esta comunidad, y que solo se hizo este estilo de corte por moda, por tener un cambio atrevido en su vida.

Hace unas semanas, el intérprete de "Peaches" presumía su nuevo look con rastas en su rubia cabellera larga, en el que hasta se hizo dos coletas para participar en el videoclip de DJ Khaled, en el que se le observa pasear en un carrito de golf y hacer bueno golpes a la pelota.

¿Se cansó de las rastas?

A través de su cuenta oficial de Instagram en @justinbieber, compartió una publicación junto a su esposa, Hailey Bieber, en el que se les observa descansar después de haber comido algo muy ligero -o al menos, eso parece apreciarse-. y Justin se ve con la cabeza rapada completamente sin rastas.

Además, en su nuevo estilo, se le ve al intérprete de "Hold On" con un corte poco uniforme, ya que en algunas partes de su cabeza, se observa más cabello que en otras partes, secuela que dejó el raparse sus rastas, sin embargo, lo más importante es que después de el anterior estilo, ha decidido renovarse por completo, con este nuevo look.

Noticias Relacionadas Justin Bieber hace FUERTES declaraciones sobre los problemas de adicción que enfrentó

Por otro lado, Hailey Baldwin se ve recostada en la mesa, tranquila y sin ningún signo de emoción, aunque parece que disfrutaron de una buena comida.

Al parecer, Justin regresa a una faceta más juvenil y más centrado en la música, haciendo dudar a sus fans que tal vez Bieber ha vuelto al buen camino de la música que antes solía hacer.

DRV