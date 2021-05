Luis Miguel grabó una versión en INGLÉS de "Entrégate" y así se oye; ¿La conocías? | VIDEO

La carrera discográfica de Luis Miguel está llena de éxitos. Uno de los más reconocibles de su primera etapa es "Entrégate", tema incluido en el álbum "20 años", editado en 1990. Incluso esta canción sirvió para presentar el más reciente capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie.

El tema significó un nuevo éxito en la carrera del llamado "Sol de México" ya que encabezó las listas del Billboard Top Latin Songs. Además, el álbum fue nominado a los Grammy.

Canta en inglés

A inicios de los años noventa, Luis Miguel se posicionó como el intérprete más popular de México, pero su éxito lo pudo llevar a Estados Unidos así como a Sudamérica, donde también fue todo un suceso. "Entrégate" fue fundamental en su carrera pues le permitió seguir dentro de los primero puestos de las listas.

Gracias a tal éxito, Luis Miguel grabó una versión en inglés de "Entrégate" que llevó por nombre "Before the dawn", que fue publicado como tema promocional para el mercado anglosajón en Estados Unidos e Inglaterra. Pero no obtuvo el éxito esperado por lo que el cantante decidió no volver a grabar otra canción en este idioma.

Dupla ganadora

Este éxito fue escrito por Juan Carlos Calderón, quien fue un constante colaborador de Luis Miguel. Incluso fue uno de los responsables de otros grandes éxitos del cantante.

En la actualidad, Luis Miguel se ha colocado en el gusto del público debido a la segunda temporada de su serie biográfica que se ha convertido en todo un suceso en plataformas digitales.

