¡Los Dos Carnales tienen una fan muy famosa! Esto dijo la cantante cuando escuchó en vivo a los músicos

“Me encantan”, “Me fascinan”, fueron algunas de las frases que Ana Barbara compartió con sus seguidores en algunas historias de Instagram y con Imanol y Poncho Quezada vocalistas de Los Dos Carnales, pues la cantante se declaró fan de su estilo.

Fue en la final del programa Tengo Talento Mucho Talento donde lo músicos originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila se presentaron para cantar su gran éxito “El envidioso”, ahí la intérprete de “Bandido” disfrutó de sus canciones y mencionó que le gusta su proyecto.

“Acabo de descubrir no hace mucho, estos talentos que están aquí, déjenme les descubro la sorpresa, me encantan, me fascinan, que voces, que estilazo, un honor que estén aquí”, expresó la estrella mientras graba a los jóvenes del regional mexicano.

Después de eso Ana Bárbara continuó subiendo a su cuenta fragmentos de la participación de Los Dos Carnales reiterando su gusto por la nueva agrupación mexicana.

Los Dos Carnales han superado las expectativas y así como Ana Bárbara hay quienes se han sumado a sus proyecto tal es el caso del cantante colombiano Camilo quien decidió colaborar junto a ellos en el tema “Tuyo y mío”, que ya supera los 30 millones de reproducciones.

Otra de las famosas colaboraciones de Los Dos Carnales es con El Fantasma en la melodía “Cabrón y Vago” que también se ha popularizado en rede sociales y se ha vuelto de las favoritas de los seguidores de ambos artistas.

A pesar de las acusaciones que tuvieron Los Dos Carnales recientemente en donde los acusaban de perder la humildad debido a un altercado del personal de seguridad con una fan, los artistas han demostrado que están cerca de las personas que apoyan su música y mencionaron que aún están en busca de la chica que fue agredida para recomenzarla por el mal rato que pasó.

