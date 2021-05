Lorena Herrera INFARTA con espectacular cuerpo a los 54 años; presume en bikini y no deja nada a la imaginación

Lorena Herrera ha dejado a sus fans sin palabras luego de publicar una fotografía en sus redes sociales en donde luce su cuerpazo a sus 54 años y demuestra que sigue siendo una de las mujeres más guapas de la farándula; la sinaloense compartió una espectacular postal en donde posa en traje de baño mientras disfruta del sol, el mar y la playa, además de presumir su envidiable bronceado.

La actriz y cantante de 54 años, sigue demostrando por qué es una de las famosas en las que la edad parece no cobrar factura y ahora compite por el mejor cuerpo junto a guapas estrellas de la televisión como son Lourdes Munguía y Maribel Guardia, dos actrices que han demostrado que no hay edad para estar y sentirse bien con su cuerpo, y que incluso lucen como si tuvieran 30 años.

“Es lindo recordar momentos de nuestra vida, pero la vida se vive Aquí y Ahora! El pasado ya no existe, que solo sirva para recordar, aprender, crecer y no cometer los mismos errores! El futuro tampoco existe, lo vamos creando en este presente por medio de nuestros Pensamientos palabras y actos! Qué estas creando?,” escribió la guapa modelo, al recordar el calendario para el que posó en 2005.

Lorena Herrera presume su cuerpo de infarto

Pese a que la imagen que compartió fue un recuerdo de algunas de las fotografías que acompañaron su calendario en 2005, la actriz sigue conservando su figura y como muestra son las frecuentes fotografías y videos que suele publicar en Instagram, en donde mantiene un contacto constante con sus admiradores, quienes a su vez le escriben mensajes y comparten halagos a la polémica modelo.

Con más de 37 años de trayectoria artística, Lorena Herrera de la Vega, su nombre real, sigue cautivando con su belleza y demuestra que es poseedora de uno de los cuerpos más bellos de la farándula. La modelo inició su carrera participando en certámenes como son "The Look Of The Year", "Miss Bikini International" y "Señorita Univision". A sus 54 años ha participado den 54 películas y telenovelas.

Se le recuerda por su participación en las películas Cocaína, El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink, Muerte ciega, La fichera más rápida del oeste, Traición, Perseguida, Burbujas de amor, Mafia con cara de mujer, Table Dance, Mi última bala. También la vimos actuar en melodramas como son Muchachitas, Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez.

Lorena Herrera también se ha desempeñado como cantante y en 1996 debutó con su álbum homónimo, en el que destacó el sencillo Soy. Dos años más tarde publicó el álbum Dame amor, y en 2009 regresó a la música con Desnúdame el alma, del cual destacó su sencillo Ya. Como modelo también ha realizado diversas sesiones fotográficas, como en 1987 cuando posó para la revista de caballeros Signore. También en marzo de 2011 posó para la mítica revista Playboy, en su edición mexicana.

