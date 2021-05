Así lucía Lorena Herrera antes de sus operaciones; así ha cambiado a través del tiempo: FOTOS

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen interesarse más en la vida de diversas celebridades que dentro del mundo del espectáculo han destacado por su talento, forma de vestir o hasta por sus operaciones, tal como sucede con Lorena Herrera.

Lorena Herrera de la Vega inició su carrera como modelo participando en diversos certámenes de belleza junta Cristina Villaseñor; tales como de “Look Of The Year”, "Miss Bikini International" y “Señorita Univisión”.

Herrera es una actriz y cantante mexicana que nació en Mazatlán, Sinaloa, México.

La famosa ha destacado por su participación en un total de 56 películas, de las cuales destacan “Muerte ciega”, “La fichera más rápida del oeste”, “Traición” y “Mi última bala”.

Lorena Herrera y sus participaciones en diversas producciones

También ha destacado en producciones de telenovelas, tales como “Muchachitas”, “Dos mujeres, un camino”, María Isabel, “Amy, la niña de la mochila azul”, así como en “Lola, érase una vez”.

Lorena también ha participado para revistas de caballeros posando desnuda, sucediendo así esto en 1987 bajo el seudónimo de Bárbara Ferrat, situación que desmiente, pues asegura que se trató de una supuesta hermana gemela.

Pero es en marzo de 2011 cuando decide posar desnuda para la edición mexicana de Playboy.

En este sentido, las personas suelen preguntarse más acerca de su vida privada y de sus inicios dentro de su carrera y trayectoria profesional.

FOTO: Especial

¿Cómo ha cambiado Lorena Herrera?

Recordemos que ha destacado en una de las series más importantes dentro de la comunidad LGBT en México, se trata de “La más draga”, donde participó como conductora en el año 2018.

Sin embargo, las personas suelen preguntarse más acerca de cómo lucía físicamente Lorena Herrera en su juventud, sobre todo porque diversos medios de comunicación e incluso sus fans aseguran que la famosa se ha sometido a diversas cirugías para mejorar su aspecto físico.

A continuación te presentamos las fotografías de su evolución física y dejamos a tu consideración si se ha sometido o no a operaciones:

FOTO: Especial

