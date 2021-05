Friends: Jennifer Aniston sigue siendo la más GUAPA y estas FOTOS lo demuestran

Este jueves 27 de mayo los fans de la épica serie Friends podrán ver de regreso a sus personajes favoritos en la pantalla, tras más de 16 años de su ausencia en la televisión, y esto gracias al estreno del capítulo especial “Friends: The Reunion” el cual se emitirá mediante la plataforma streaming HBO Max, y uno de los personajes que ha acaparado los reflectores es sin duda Jennifer Aniston.

¿La razón? Una serie de fotografías que la actriz compartió recientemente en sus redes sociales, en donde se le ve acompañada de dos de sus compañeras de programa; Courtney Cox y Lisa Kudrow, y en donde queda demostrado por qué la famosa intérprete del personaje de "Rachel Green", es la mejor conservada de todos los integrantes del reparto original.

No hay duda que Jennifer Aniston es considerada una de las mujeres más bellas del cine y la televisión, no obstante, también recientemente sus fans aseguraron que es la que ha mantenido su belleza aún con el paso de los años, ya que en su Instagram publicó dos fotografías en donde se aprecia que en ella no pasan los años y parece casi tan igual como el último día de grabación de la popular serie de televisión.

Jennifer Aniston luce espectacular a sus 52 años

Fue hace 17 años cuando se transmitió el último episodio de Friends, la popular serie que logró alcanzar un éxito indiscutible a lo largo de las 10 temporadas en que se transmitió por televisión, de 1994 a 2004; ahora el episodio “Friends: The Reunion” ha vuelto a despertar esa fascinación entre los admiradores del programa, quienes cuentan las horas para que este jueves 27 de mayo puedan ver el reencuentro de sus actores favoritos mediante la plataforma streaming HBO Max, aunque hay que destacar que será hasta junio cuando los fans latinoamericanos podrás disfrutar d este capítulo.

Friends se emitió por vez primera el 22 de septiembre de 1994 y narra la historia de Chandler, Phoebe, Monica, Ross, Rachel y Joey se desarrolló a lo largo de 10 temporadas, hasta 2004. Ahora en 2021 los fanáticos de la serie podrán ver el reencuentro de los intérpretes de tan queridos personajes; Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, quiene volverán al escenario de Stage 24, en el lote de Warner Bros, en donde se grababa la producción.

Hace solo una semana se dio a conocer el tráiler del reencuentro, material de dos minutos de duración en donde los actores vuelven a jugar sentados en la icónica sala del departamento de “Mónica”, Courtney Cox, para repasar sobre la mesa algunas líneas de uno de los numerosos guiones que a lo largo de 10 años les hicieron ganarse el afecto de millones de fans en el mundo.

En este programa especial, el cual contará con material único y declaraciones inéditas, veremos una entrevista con James Corden, y participarán invitados especiales como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

