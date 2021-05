Ángela Aguilar fue pretendida por éste GUAPO joven charro; ¿Pepe Aguilar se puso CELOSO?

La Dinastía Aguilar se ha consolidado como una de las más seguidas y queridas dentro de la escena internacional de habla hispana, principalmente en México y Estados Unidos, pues se han mostrado como una familia llena de talento en cada uno de sus integrantes.

En este sentido, vale la pena destacar que los Aguilar han logrado generar alta popularidad en redes sociales por su constante actividad dentro de la farándula pero también por su distinción de la preservación de la música mexicana.

Encabezada por Pepe Aguilar, quien a su vez aprendió de su padre Antonio Aguilar y su madre Flor Silvestre, ahora la dinastía Aguilar abre su panorama a nuevas generaciones, esto a través de sus miembros más jóvenes en la familia, tal es el caso de la pequeña, pero bastante talentosa Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar tiene pretendientes

Ángela es la hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, quien ha sido reconocido por su música a nivel mundial, pues con sus éxitos musicales ha logrado cautivar a diversos seguidores.

Desde que era una niña de preescolar, Ángela Aguilar siempre estuvo cercana a la música, los instrumentos, los caballos, y los atuendos mexicanos tal y como le inculcó su padre Pepe Aguilar.

Bajo este contexto, es sencillo comprender que la joven de tan sólo 17 años ha roto esquemas por dedicarse al regional mexicano, un género que no muchas jóvenes de su edad eligen como el predilecto sin embargo Ángela lo ha sabido llevar de manera ejemplar y ha tenido diversos premios por su talento.

Es precisamente por esto que la joven de la dinastía Aguilar ha causado sensación y se ha convertido en una favorita de los reflectores, por lo que su popularidad es alta y día con día consigue miles de seguidores nuevos a través de redes sociales.

Además de su talento, cabe destacar que la joven cuenta con una simpatía destacable, además de que ha demostrado su buen gusto por la moda, por lo que siempre luce bien.

Es por eso que cerca de cumplir su mayoría de edad, desde joven Ángela Aguilar ha tenido diversos pretendientes de su edad, tales el caso del modelo que participó en su video corazoncito tirano, mismo que grabó en Zacatecas.

¿Pepe Aguilar es celoso?

Fue durante una entrevista para Ventaneando, que el modelo de aproximadamente 15 años, dio declaraciones luego de estar varias horas grabando junto a Ángela Aguilar.

Fue así que el joven hidrocálido se convirtió en el novio de Ángela en la ficción para este video que fue grabado en Zacatecas sin embargo, el charro aseguró que en la vida real sentía atracción por la hija de Pepe Aguilar.

En este sentido, y tras las declaraciones del joven chorro, Ángela Aguilar aseguró que su papá era celoso, pero hasta un punto considerable, por lo que ella aseguró que su padre respetaría el momento en el que ella decida estar con alguien.

Es celoso, pero no mucho, si es celoso pero con medida siempre, él sabe que no haré nada que no deba y sabe que la persona que yo sepa, escoja lo que escoja, va a estar bien.

