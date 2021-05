¿Se hizo cirugías? Critican a Kelly Osbourne por cambio en su rostro; ella les responde

La estrella Kelly Osbourne pasó de ser una adolescente con sobrepeso a una mujer con una esbelta silueta. Sin embargo, en el transcurso de esos cambios, la hija del músico Ozzy Osbourne, había permanecido con la forma de su rostro que era característico de ella y de algunos miembros de su familia.

Ya que Kelly solía tener un rostro con una figura más cuadrada, al igual que su padre, incluso cuando llegó a una delgadez bastante notoria. De un tiempo para acá, ese distintivo rostro se ha ido afilando poco a poco, para dejar ver un contorno más sutil y exquisito.

Luego de que Kelly Osbourne publicara una foto en su perfil de Instagram, donde luce claramente diferente, los internautas comenzaron a dudar si era en realidad ella la de la imagen. La criticaron y la acusaron de haberse hecho diversas cirugías pues, la estrella de 36 años, hoy está irreconocible, incluso la compararon con el actual look de su mamá, Sharon Osbourne.

“Asombroso lo que la cirugía puede hacer”, “¿Qué le pasó a su cara?”, “¿Kelly Kardashian, eres tú?”, son algunos de los comentarios que le hicieron a Kelly. Por otro, lado muchos la elogiaron y le aplaudieron lo bien que se ve.

Kelly Osbourne responde rumores de cirugía plástica

Kelly Osbourne respondió a las afirmaciones con un video que decía: "Siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica". Sin embargo, admitió que tenía inyecciones en los labios, la mandíbula y la frente. "No miento, pero gracias por el cumplido", agregó.

No obstante, sí ha confirmado que la británica se hizo cirugía gástrica, pues siempre ha batallado con su peso. Además, Kelly tiene ya tiempo implementando una dieta vegana, una rutina de ejercicio, así como también, es una de las seguidoras del ayuno intermitente, que ahora está muy de moda entre la vida fitness.

AV