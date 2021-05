Luis Miguel: ESTO es lo que dice Claudia de Icaza sobre la entrevista con la abuela Matilde

Este domingo 23 de mayo se liberó un nuevo episodio de la serie de Luis Miguel, siendo así el penúltimo capítulo de la segunda temporada de la producción de Netflix, en donde nos han retratado la vida del “Sol”, quien ha generado más polémica que nunca.

En la primera temporada pudimos conocer más acerca de su vida privada y sus inicios dentro de la industria musical gracias a su padre Luisito Rey, quienes muchos aseguran, lo explotaba.

En este sentido, las personas se han preguntado cada vez más sobre la vida del famoso cantante de “La Incondicional”, quien ha generado diversas polémicas, sobre todo algunas referentes a su abuela Matilde, madre de su padre Luis Rey.

Durante los últimos episodios de la serie, se ha hecho referencia a que su abuela Matilde Sánchez habría tenido contacto con la periodista “Cynthia Casas”, a quien hacen referencia con Claudia de Icaza.

Al comentarle esta situación a Luis Miguel, fue una forma de chantajear al “Sol” para tener la custodia total de su hermano Sergio Basteri, quien creció prácticamente lejos de sus hermanos, Alex y Luis Miguel.

Sin embargo, en la vida real se hizo una investigación directamente con la periodista Claudia de Icaza, quien habló con la verdad sobre dicha supuesta entrevista con la abuela de Luis Miguel.

Fue a través de una entrevista con Javier Poza, que Claudia de Icaza señaló que ella nunca había entrevistado a Matilde Sánchez, abuela de Luis Miguel, diciendo que entonces en la serie estaban mostrando este hecho de manera “muy incongruente”.

Cabe señalar que la periodista fue demandada por el cantante de “Suave” luego de publicar la biografía no autorizada, la cual fue titulada “Luis Miguel, el gran solitario”.

“Yo nunca entrevisté a la abuela de Luis Miguel, nunca la conocí. Yo me imagino que su abuela supo de mí cuando yo saqué el libro y cuando vino la demanda y no cuadra, como no han cuadrado las fechas cuando pone de Michelle, que ahí es importante porque todos queríamos saber cómo fue esa historia con Michelle”, dijo.