Fher de MANÁ le canta un tiro a CANELO y éste se niega; pidió NO GRABAR stories de su BODA: VIDEO

La fiesta de Saúl 'Canelo' Álvarez está en su mejor momento en plena madrugada de este domingo 23 de mayo. Con la música de la banda tapatía Maná como punto principal de este lapso de la noche, el rock se desbordó en las almas de los cientos de invitados que acudieron al llamado de Saúl y Fernanda.

Y, como no hay boda que no termine en pleito, Fher de Maná fue quien le cantó un tiro al mejor pugilista libra por libra que existe actualmente en el mundo ¡Vaya idea de Fher, eso es tener valor!

El concierto de Maná estaba en una pausa pedida por Canelo Álvarez y casi a punto de terminar, razón que permitió bajar un poco los decibeles y escuchar más de qué acontecía.

Ante esto, Fher de Maná se envalentonó, tomó vuelo, se sacó la chaqueta que le cubría y mostró sus tonificados biceps al mejor boxeador del orbe.

Luego de esto, acusó la idea de retar al pugilista tapatío a liarse a los puños, algo inimaginable para millones de mortales.

Con la gente animando el encuentro, deseosos de que el escenario se convirtiera en ring de box, Fher no se rajó y mantuvo su reto a Canelo. Éste, inteligente como siempre es, precisó que no podía ya que perdería la batalla fácilmente.

"No, cómo crees güey, no chin... me chin... ahorita. Hey, me pones una put... ahorita", sentenció el recién casado.