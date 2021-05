Así fue el concierto de MANÁ en la boda de CANELO Álvarez ¡Puros éxitos!: VIDEO

"¡Oye mi amor! no me digas que no y vamos juntando las almas" sonaba el rasposa voz de Fher mientras decenas de invitados coreaban de pie cada palabra, incrédulos de tener a una de las bandas mexicanas más importantes de las últimas décadas. Frente a ellos, como un par de fanáticos más, Saúl 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez gozaban de las canciones que Maná ha inmortalizado disco a disco, algo que quedará para el recuerdo.

Y es que decir que Maná fue la banda principal en una boda, no es cualquier cosa y quizá no se repita jamás.

Pero, cuando se trata de cumplir un sueño, Canelo Álvarez ha demostrado que está listo para hacer todos y cada uno realidad.

Luego de una hermosa ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la Catedral de Guadalajara y la recepción de festejo en el Rancho Las Reynas, vino lo bueno, la fiesta, cena, bebida y mucha emoción con Maná como uno de los platillos principales.

Primero, música chill-out

Antes de que Maná engalanara el festejo, se recibió a los invitados y, durante la cena, con algo de música chill-out, perfecta para abrir ánimo y degustar los alimentos.

Con 'Total eclipse of the heart' -original de Bonnie Tyler- y su inconfundible intro de piano, siguió 'Take on me' de A-Ha con una base de violines, muy bien para la cena.

Los novios bailan reguetón pop

Como gran boxeador que es, Canelo sabe que antes de la batalla hay que ir soltando el cuerpo. Y eso hizo junto a Fernanda. Con la soltura que ha ganado en el ring, Saúl disfrutó mucho de bailar cada pieza a lado de su esposa.

Con 'Canción Bonita' de Carlos Vives Ft. Ricky Martin, Canelo agarró vuelo y el mejor ritmo fluyó en él, disfrutando de las palmas y girando junto a su amada.

Y aquí otro ángulo del baile de Canelo y Fernanda, igual con la voz de Ricky Martin animándolos y los flashes de las cámaras sobre ellos.

MANÁ calienta gargantas

Y así es como llegó el turno para la banda de rock más famosa que haya surgido en Guadalajara. Con todos los invitados de pie frente al escenario, Fher calentó sus gargantas con algunos coros a 'Oye mi amor'.

Disfruta de la explosión musical de Maná y su público en la boda del Canelo.

Aquí, Canelo tomó de la mano a su esposa Fernanda y se plantó a unos metros de Fher, para crear un momento único en su fiesta mientras sonaba 'Oye mi amor'. Luego de ésta, el romance llegó con las baladas 'Corazón espinado' y 'Mariposa traicionera', a las que siguió luego algo más para bailar con 'Se me olvido otra vez

